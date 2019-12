[CLIP] Dùng dằng chiếc ví chứa đầy ma túy, đối tượng bị khóa tay tại chốt 141

ANTD.VN - Khi bị trực tiếp tổ trưởng tổ Y24/141 kiểm tra, đối tượng tỏ thái độ quanh co. Sau đó, lúc rút ra chiếc ví màu đen, người này thậm chí còn dùng dằng, không chịu đưa ví ra để kiểm tra. Lập tức, cán bộ của tổ công tác khống chế đối tượng, mở ví và phát hiện nhiều gói ma túy cùng kim tiêm, nước cất bên trong.

Chiều 26-12-2019, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Đại Cồ Việt - Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng).



Đến 15h20, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi trên xe máy Wave có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng quanh co, dùng đằng tại chốt 141 đã lập tức bị khống chế

Khi vào khu vực chốt 141, người đàn ông ngồi sau tỏ ra quanh co trước yêu cầu kiểm tra hành chính của lực lượng làm nhiệm vụ. Trực tiếp Đại úy Tạ Xuân Hậu kiểm tra đồ vật mà đối tượng mang theo trên người.

Tới lúc người đàn ông rút ra chiếc ví màu đen, dù được yêu cầu đặt lên yên xe máy song người này dùng dằng, không chịu chấp hành. Lập tức, tổ trưởng và các cán bộ của tổ Y24/141 nhanh chóng áp sát, khống chế đối tượng và kiểm tra chiếc ví "bất thường".

Hai gói heroin và một gói ma túy đá, cùng nhiều kim tiêm, được tìm thấy trong chiếc ví đen của đối tượng

Khi mở ví, cảnh sát phát hiện bên trong có nhiều kim tiêm, nước cất, và các gói giấy bạc đựng chất bột màu trắng, cùng gói nilon đựng tinh thể trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng thừa nhận đó là heroin và ma túy đá, do anh ta mua về để sử dụng.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Lê Tuấn Sơn (SN 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ). Sơn trình bày rằng, anh ta đã mua các gói ma túy với giá 1,2 triệu đồng. Khi bị tổ công tác Y24/141 kiểm tra, Sơn đã cố tìm cách phi tang nhưng không được, vì các trinh sát luôn theo dõi chặt chẽ.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại úy Tạ Xuân Hậu cho biết: "Đối tượng tỏ ra rất quanh co khi đi vào chốt 141. Tới lúc bị phát hiện hành vi giấu các gói ma túy, anh ta liên tục xin tha với lý do 'hôm nay là mồng 1', 'phải về đưa con đi khám'... Các đối tượng tàng trữ chất cấm, đồ cấm thường xuyên đưa ra rất nhiều lý do trình bày song đều đã bị xử lý nghiêm".



Sau khi làm rõ, tổ Y24/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Lê Đại Hành để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.