[CLIP] Chở nhóm khách nam bất thường, lái xe taxi 'mừng rơn' khi gặp chốt 141

ANTD.VN - Trong quá trình chở 2 vị khách nam, lái xe taxi đã cảm thấy dấu hiệu bất thường, khi một người lấy lý do say xe để đi xuống "làm gì đó". Lúc trở lại xe, đối tượng này có biểu hiện phê ma túy. Cho tới khi tổ công tác Y28/141 chặn dừng, kiểm tra và phát hiện ma túy, lái xe mới thở phào nhẹ nhõm...

Tối 19-3-2020, tổ công tác Y28/141 do Thượng úy Nguyễn Quang Khải (Đội CSGT số 15, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại cổng trường THPT Chu Văn An (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ).



Đến 20h, tổ công tác phát hiện một chiếc xe taxi có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Trên xe lúc này có 3 nam giới (cả lái xe), trong đó, người ngồi ở hàng ghế trước (cạnh lái xe) đã ngả ra sau khi xe bị chặn dừng.

Đối tượng chỉ vị trí phi tang kim tiêm và ma túy trên xe taxi

Trong quá trình kiểm tra hành chính cả 3 người, cảnh sát không phát hiện được đồ vật gì bất thường. Tuy nhiên, một đối tượng (ngồi ghế trước) tỏ ra bồn chồn, có thái độ nghi vấn.

Khi kiểm tra xe taxi, cảnh sát thu được 1 kim tiêm (xi-lanh) và 2 gói giấy đựng chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Lúc này, cả 2 vị khách đi xe taxi đều lắc đầu nói "không biết đó là gì, không biết của ai".

Sau một hồi quanh co, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi

Sau quá trình đấu tranh kiên quyết, người đàn ông ngồi ghế trước đã phải thừa nhận 2 gói giấy đó chứa heroin, do anh ta mua về để sử dụng. Danh tính của đối tượng này được làm rõ là Lò Văn Bun (SN 1989, trú tại bản Nà Ít, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu). Người đi cùng Bun sinh năm 2002, trú cùng bản.

Chia sẻ tại chỗ, lái xe taxi cho biết, sau khi đón 2 vị khách nam, anh đã cảm thấy dấu hiệu bất thường. Bởi sau khi đi một quãng, một đối tượng lấy lý do say xe, đề nghị xuống để nôn, nhưng lại cầm theo đồ và đi vào chỗ vắng. Lúc trở lại xe, người này có biểu hiện vừa sử dụng ma túy xong, nhưng do đường vắng và chỉ có một mình nên lái xe taxi đành phải di chuyển, cho tới khi gặp chốt 141.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Thượng úy Nguyễn Quang Khải cho biết: "Lái xe taxi tỏ ra vui mừng khi tổ công tác chặn dừng xe, bởi anh ta đã nhận ra sự bất thường của các vị khách. Đối tượng Bun đã rất nhanh tay cầm kim tiêm và ma túy để nhét vào phần để chân ở ghế ngồi phía sau, hòng che mắt tổ công tác, song chúng tôi đã kịp thời phát hiện".



Sau khi đấu tranh, làm rõ, tổ Y28/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Thụy Khuê để xử lý theo quy định của pháp luật.