[CLIP] Cảnh sát Cơ động xử lý đối tượng xăm trổ cầm dùi cui đi 'chơi đêm'

Rạng sáng 29-3-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Trần Duy Thanh làm tổ trưởng, tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Nam Từ Liêm theo kế hoạch.



Đến 0h15, tại đường Đình Thôn, tổ CSCĐ phát hiện 2 nam thanh niên xăm trổ đèo nhau trên xe máy, không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, đối tượng ngồi sau cầm theo chiếc baton (dùi cui thép 3 khúc) vung vẩy trên tay.

Hai nam thanh niên đi đường lúc đêm, với chiếc baton thép trên tay

Lập tức, tổ tuần tra tăng tốc, bố trí khóa "đầu - đuôi" để dừng chiếc xe trên, tiến hành kiểm tra hành chính. Trình bày tại chỗ, các đối tượng nói rằng họ mua chiếc baton với giá 300.000 đồng, và mang theo để... phòng thân (?!).

Danh tính của 2 nam thanh niên trên được làm rõ là Phạm Văn Thắng (SN 1999, trú tại Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1) và Phùng Văn Kiên (SN 1998, trú tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Đại diện tổ công tác Cảnh sát Cơ động cho biết: "Khi bị phát hiện hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, các đối tượng thường nêu lý do là để phòng thân. Tuy nhiên, điều này khó chấp nhận, nhất là khi 2 nam thanh niên đi vào buổi đêm, cầm sẵn baton trên tay và vung vẩy, tiềm ẩn sự nguy hiểm, manh động".

Dưới đây là video clip ghi lại thông tin sự việc:

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8 , Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Baton (dùi cui thép 3 khúc) là công cụ hỗ trợ, nằm trong danh mục đồ bị cấm tàng trữ, sử dụng khi chưa có giấy phép.

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CAP Mỹ Đình 1 để xử lý theo quy định của pháp luật.