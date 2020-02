[CLIP] Cảnh sát Cơ động bắt 'nóng' 2 tên trộm vừa bẻ khóa xe máy

Đêm 10-2-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Đàm Tiến Sơn làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra trên địa bàn quận Đống Đa theo kế hoạch.



Tới 22h20, trên phố Láng Hạ, tổ CSCĐ phát hiện 2 người đàn ông đi 2 xe máy Wave có biểu hiện bất thường. Trong đó, người đi xe Wave màu xám dùng chân hỗ trợ người đi xe Wave trắng di chuyển.

Hai chiếc xe máy mà các đối tượng điều khiển đều là tang vật trộm cắp

Khi lực lượng làm nhiệm vụ tiếp cận, các đối tượng trên nêu lý do "xe hết xăng, không mang theo giấy tờ", và liên tục đề nghị bỏ qua vì đang gặp sự cố lúc đêm muộn. Tuy nhiên, tổ CSCĐ đã quan sát nhanh và phát hiện ổ khóa của cả 2 chiếc xe Wave đều có dấu hiệu bị đục phá.

Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu được 2 bộ vam phá khóa trên người đối tượng đi xe Wave trắng. Qua quá trình đấu tranh, cả 2 đối tượng đã phải thừa nhận việc chúng vừa bẻ khóa, lấy trộm xe máy ở phố Láng Hạ. Khi đang trên đường tẩu thoát thì cả 2 tên đã bị tổ CSCĐ phát hiện.

Hai tên trộm bị tổ CSCĐ phát hiện, bắt "nóng" khi chúng vừa bẻ khóa, lấy cắp xe

Danh tính của người đàn ông đi xe Wave trắng (có 2 bộ vam phá khóa) là Lê Duy Hoàng (SN 1979; trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa; có 1 tiền sự). Đồng bọn của Hoàng (đi xe Wave xám) là Đặng Minh Tuấn (SN 1977; trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa; có 3 tiền án). Ở vụ trộm vừa thực hiện, Tuấn đèo Hoàng đi "tăm tia" sơ hở, rồi canh chừng để Hoàng bẻ khóa, lấy xe.

Do đã có nhiều tiền án, tiền sự nên 2 tên trộm tỏ ra đặc biệt quanh co, lấy lý do "bị bệnh nặng sắp chết" để xin tổ CSCĐ bỏ qua, song chúng đã bị khống chế nhanh chóng. Đặc biệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác minh, tìm được chủ xe Wave trắng ngay sau đó. Còn chiếc xe máy Wave xám được Tuấn và Hoàng khai nhận rằng, đây cũng là xe mà chúng trộm cắp từ trước, dùng làm phương tiện để đi "ăn hàng".

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Chúng tôi đã rất kiên quyết đấu tranh với các đối tượng, để tìm được chủ xe vừa bị lấy trộm. Hai tên trộm có nhiều tiền án, tiền sự nên đặc biệt quanh co, dối trá".



Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao các đối tượng và tang vật về CAP Thành Công để xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, chỉ trong vài ngày, các tổ công tác Cảnh sát Cơ động của Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã liên tiếp lập công, phát hiện và bắt giữ hàng loạt đối tượng có hành vi phạm pháp, từ tàng trữ trái phép chất ma túy cho tới trộm cắp.