[CLIP] Cảnh sát 141 phát hiện đối tượng mang theo dao bầu, kìm điện và bình xịt cay

Đêm 16-2-2020, tổ công tác Y29/141 - CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh (Đội CSGT số 8, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại tuyến đường cầu Tó (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì).



Đến 22h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi vào chốt 141, người này tỏ ra quanh co, có ý bỏ xe lại và tìm cách đi ra ngoài khu vực căng dây.

Vũ khí và công cụ hỗ trợ bị tổ Y29/141 phát hiện trên xe của đối tượng

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Đại úy Nguyễn Đức Sơn, cán bộ của tổ Y29/141 đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu kiểm tra hành chính. Qua quá trình kiểm tra, lực lượng 141 phát hiện đối tượng giắt 2 dao bầu sắc nhọn ở xe máy. Trong cốp xe, người đàn ông để một kìm điện và một bình xịt hơi cay. Đây đều là những công cụ hỗ trợ bị cấm tàng trữ.

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn P (SN 1976, trú tại tỉnh Hải Dương), làm nghề lái "xe ôm". Ông P trình bày kìm điện và bình xịt hơi cay là do ông ta "nhặt được" (?!).

Người đàn ông không giải thích thỏa đáng về lý do mang theo những món đồ nguy hiểm này

Thiếu tá Nguyễn Hồng Thanh cho biết: "Người đàn ông mang theo những món đồ nguy hiểm, bị cấm, không giải thích được lý do thỏa đáng. Nếu những đồ này bị lạm dụng vào mục đích xấu thì hậu quả khôn lường. Chúng tôi đã lập biên bản, xử lý nghiêm".

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.



Sau khi làm rõ, tổ Y29/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an Thị trấn Văn Điển để xử lý theo quy định của pháp luật.