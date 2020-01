[CLIP] Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các nam thanh niên giấu cần sa

08:38 21/01/2020 0 Trung Hiếu

ANTD.VN - Khi vào khu vực chốt 141, các nam thanh niên giấu cần sa trên người đều tỏ ra quanh co, do họ biết hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật. Trong một ca làm nhiệm vụ vào ngày 18-1-2020, tổ công tác Y12/141 đã phát hiện 2 trường hợp giấu cần sa, trong đó, một đối tượng thừa nhận việc đang trên đường mang "hàng" đi bán, đối tượng còn lại quanh co "nhặt được trên đường", song nhanh chóng bị vạch trần.