"Chuyến hàng" trưa của gã đàn ông nghiện ma túy

Đầu tháng 12-2019, qua công tác trinh sát, Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội nắm bắt biểu hiện nghi vấn của 1 nam thanh niên, liên tục lảng vảng, xuất hiện ở địa bàn bằng xe buýt, taxi và cả “xe ôm”. Địa điểm người này có mặt cũng thay đổi thường xuyên, hoặc là quán cà phê, hoặc ngay trục đường Yên Viên. “Đến bất ngờ, đi thoáng chốc, điều lạ là người này thường xuất hiện lúc trưa hoặc chập tối. Có thời điểm, anh ta còn sang quận Long Biên, hoặc đất Bắc Ninh”, Trung tá Phạm Quang Hưng – Trưởng Công an thị trấn Yên Viên nhớ lại.

Công an thị trấn Yên Viên đấu tranh với đối tượng Khải (khoanh tròn đỏ)

Từ hiềm nghi này, ban chỉ huy Công an thị trấn thống nhất phân công Trung tá Hoàng Hải Long - Phó trưởng Công an thị trấn chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch xác minh, điều tra. Bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự Công an thị trấn Yên Viên nắm được nhân thân đối tượng nghi vấn là Đặng Xuân Khải (SN 1987, HKTT tại xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Người này chưa có tiền án, tiền sự, nhưng nghiện ma túy tổng hợp. Nhận định về động cơ xuất hiện của Khải tại địa bàn chắc chắn liên quan đến ma túy, Công an thị trấn Yên Viên đã báo cáo ban chỉ huy CAH Gia Lâm, cho tăng cường đội nghiệp vụ phối hợp đấu tranh. Nếu trót lọt phi vụ này Khải sẽ "bỏ túi" 10 triệu đồng

Khoảng 12h ngày 26-12, Đặng Xuân Khải mò đến địa bàn thị trấn Yên Viên trên một chiếc xe taxi. Chiếc xe di chuyển đến một quán cà phê khá khuất nẻo, dừng lại và kẻ nghi vấn mau chóng mở cửa, bước vào thật nhanh.

Toàn bộ di biến động của nam thanh niên đã bị tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên theo sát. Ngay khi đối tượng yên vị trong quán, lực lượng Công an đã ập vào; thu giữ nhiều túi nilon, 1 hộp giấy loại đựng cà phê…tất cả chứa số lượng lớn viên nén nhiều màu sắc và tinh thể màu trắng. Lập tức, đối tượng và số tinh thể, viên nén trên được lập biên bản, đưa về cơ quan Công an.

Kết quả giám định cho thấy, có tổng cộng 2.400 viên nén (đều là ma túy tổng hợp), và gần 40 gam Methamphetamine.

Lời khai của Đặng Xuân Khải thể hiện, anh ta nhận được “đơn hàng” mua 30 gam ma túy “đá” và 12 “đàn ngựa” với giá 70 triệu đồng. Lập tức, Khải liên hệ với đầu mối ở Nghệ An, thỏa thuận mua số ma túy trên với giá 60 triệu đồng.

Khoảng 9h ngày 26-12, Khải ra đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, thuộc địa phận huyện Thanh Trì, để nhận “hàng” được chuyển qua xe khách. Quá trình chờ giao dịch, đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Vụ việc đã được CQĐT CAH Gia Lâm tiếp nhận để điều tra mở rộng.