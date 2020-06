Chuyên đi xe đạp tăm tia, ‘ăn’ két sắt của các xã, doanh nghiệp

ANTD.VN - Ngày 12-6, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Đào Văn Mạnh (SN 1978, trú ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra, ngày 13-5, Công an huyện Thủy Nguyên tiếp nhận thông tin về việc rạng sáng cùng ngày, phòng Tài chính - kế toán của UBND xã Thiên Hương bị kẻ gian “viếng thăm”, đục phá két sắt lấy đi hơn 100 triệu đồng.

Đối tượng Mạnh và các công cụ gây án

Quá trình điều tra với sự hỗ trợ của cục nghiệp vụ Bộ Công an và CATP Hải Phòng thì Công an huyện Thủy Nguyên tiếp tục nhận được tin báo từ Công an xã Tân Dương về việc rạng sáng 29-5, kẻ gian cậy phá cửa phía sau Phòng Tài chính - kế toán trên tầng 2, đục phá két sắt nhưng không có tài sản gì nên đã lấy 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio màu đen.

Xác lập chuyên án đấu tranh, cơ quan Công an một mặt khoanh vùng đối tượng nghi vấn, đồng thời tổ chức giăng bẫy, đón lõng. Đến khoảng 5h ngày 31-5, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty CP cấp nước - xây dựng Hải Phòng đã bắt được ào Văn Mạnh, khi tên này cạy cửa, đột nhập vào Phòng Tài chính - kế toán của Công ty rồi đục phá két sắt, trộm cắp tài sản.

Tang vật thu giữ gồm: 1 bao tải dứa bên trong có gần 27 triệu đồng, 3 máy tính xách tay, 3 két sắt đã bị phá, 2 ĐTDĐ, 1 xe đạp mini, 1 màn hình máy tính, 3 con dấu, nhiều vật dụng vật chứng liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, Mạnh tỏ ra ngoan cố, chỉ khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại Công ty CP cấp nước - xây dựng Hải Phòng. Đáng chú ý, đối tượng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu nhân dạng và xóa dấu vết khi thực hiện hành vi gây án. Tuy nhiên với nhiều tài liệu thu thập được, cuối cùng, Mạnh đã phải khai nhận 3 vụ đột nhập khác vào trụ sở cơ quan nhà nước nhằm trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h ngày 13-5, Mạnh đi xe đạp từ nhà đến UBND xã Thiên Hương để trộm cắp tài sản. Đến nơi, tên gian chiếc xe đạp vào bụi cây rìa đường rồi đột nhập vào trụ sở xã Thiên Hương, lục soát, đục phá két lấy toàn bộ số tiền cho vào bao tải.

Khoảng 1h ngày 29-5, cùng với thủ đoạn trên, Đào Văn Mạnh đột nhập vào Phòng tài chính- kế toán của UBND xã Tân Dương để trộm cắp tài sản trong két sắt. Sau khi phá và mở được két sắt nhưng không có tài sản gì bên trong, phát hiện 1 chiếc máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, Mạnh “nhặt” cho vào bao tải rồi tẩu thoát.

Khoảng 9h30 cùng ngày, gã mang chiếc máy tính sang khu vực đường Lạch Tray, Hải Phòng để mở mật khẩu rồi đến hiệu cầm đồ ở đường Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, Lê Chân “cầm cố” được 2 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm 5-4, Mạnh đã đột nhập vào Trường THCS Núi Đèo, thuộc xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên trộm cắp được các tài sản gồm: 1 máy tính xách tay, 1 màn hình máy vi tính, 3 con dấu của Trường THCS Núi Đèo và Hiệu trưởng cùng số tiền 2 triệu đồng. Đến 1h ngày 31-5, Đào Văn Mạnh tiếp tục mang theo các công cụ đột nhập vào Công ty CP cấp nước - xây dựng Hải Phòng, thuộc thôn 7, xã Thủy Sơn. Tại đây, hắn trèo qua tường đột nhập vào khu vực văn phòng của Công ty rồi dùng xà beng cậy cửa sổ hàng lang tầng 1 để vào khu vực văn phòng.

Sau khi vào phòng Tài chính- kế toán, Mạnh vật chiếc két sắt ra nền nhà rồi phá mở cửa lấy toàn bộ số tiền trong két cùng tài sản là 2 chiếc máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ, một số thẻ ATM và sổ sách.