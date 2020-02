Chụp ảnh con đi khám ở bệnh viện, hoang tin "ổ dịch Corona" sẽ hình thành tại Bắc Ninh

Công an TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phối hợp cùng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh vừa làm rõ và xử lý 2 đối tượng có hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona gây ra trên địa bàn tỉnh, nhằm ý đồ câu view, câu like.

Hai cá nhân bị xử lý là Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, trú ở huyện Tiên Du, Bắc Ninh), và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, tạm trú ở TP Bắc Ninh).

Theo xác minh, khoảng hơn 23h ngày 30-1, Nguyễn Công Hoàng sử dụng facebook cá nhân “Hoang Nguyen Cong”, đăng tải bài viết với nội dung: “Theo thống kê cụ thể thì trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 4.000 người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Một trong số họ ngày hôm nay 30/1/2020 đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh chuyển tuyến khẩn cấp ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương do nhiễm Virus Corona khi người này vừa về Trung Quốc ăn tết và quay trở lại Việt Nam làm việc!!! Chuyện xấu nhất xảy ra thì Bắc Ninh sẽ là ổ dịch lớn nhất cả nước….”.

Bài viết trên kèm theo hình ảnh được Hoàng chụp tại bệnh viện đã thu hút gần 600 lượt thích, bình luận và chia sẻ. Điều này khiến quần chúng nhân dân hoang mang, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh của các ngành chức năng.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Công Hoàng thừa nhận đã bịa nội dung bài viết nhằm mục đích câu view, câu like. Hình ảnh trong bài viết được chụp tại Bệnh viện Nhi trung ương khi Hoàng đưa con đi khám.

Về Vũ Quỳnh Mai; cơ quan chức năng làm rõ mục đích đăng tin thất thiệt nhằm thu hút nhiều người theo dõi, tăng tương tác để… bán hàng online. Vũ Quỳnh Mai đã sao chép và đăng bài viết với nội dung tương tự trên facebook cá nhân vào khoảng 11h ngày 31-1, mà không kiểm chứng thông tin đúng hay sai.

Cùng với việc triệu tập 2 cá nhân nêu trên, Công an Bắc Ninh đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Sở Y tế tỉnh. Theo đó, ngày 31-1, Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh đã có báo cáo về việc “cập nhật công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; trong đó khẳng định: “Tính đến 11h ngày 31-1, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm chủng mới của virus Corona”.

Với những hành vi vi phạm nêu trên, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Hoàng và Mai, mỗi trường hợp 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.