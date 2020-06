"Chủ sở hữu" lô ma túy trị giá cả tỷ đồng là kẻ trốn truy nã

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 9h ngày 29-5, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với Phòng 5 - Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an); Đội kiểm soát - Cục Hải quan Hải Phòng; Công an các huyện Tiên Lãng, An Lão và Trạm CSGT Quang Trung, thuộc phòng CSGT CATP Hải Phòng đã bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tại Trạm thu phí cao tốc thuộc địa phận huyện An Lão, là Bùi Đăng Tài (SN 1992, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Phùng Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ 10 bánh heroin và 8 kg ma túy dạng “đá”.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1981, trú tại khu 2, phường Phú Thư, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); thu giữ tang vật 18.000 viên hồng phiến, hơn 470 gam heroin, hơn 58 gam ma túy dạng “đá”, 20 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Tuy nhiên thời điểm này, đối tượng Cường đã bỏ trốn.

Tập trung đấu tranh, ngày 2-6, ban chuyên án đã bắt được “ông trùm” khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, kẻ có 2 tiền án về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” này còn là đối tượng nằm trong chuyên án và bị truy nã theo quyết định số 23 ngày 24-9-2019 của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) về tội mua bán trái phép chất ma túy tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Quá trình trốn chạy, Cường “dạt” về Hải Phòng, thuê nhà ở xã An Hưng, huyện An Dương và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (SN 1982, quê quán huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Cùng với Huệ, Cường đã biến nơi trọ thành điểm tập kết ma túy để đưa đi các địa phương tiêu thụ. Tham gia tích cực trong đường dây phạm tội này là những kẻ vận chuyển: Bùi Đăng Tài và Phùng Văn Tuấn. Vụ án đang được phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra mở rộng.