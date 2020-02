Chủ quán karaoke ‘bay’ cùng khách

Hồi 4h ngày 1-2, tổ công tác đội CSHS - Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phối hợp với Công an xã Kiền Bái, tiến hành kiểm tra quán karaoke Luxury do Vũ Văn Đức (SN 1999, quê quán xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) làm chủ.

Lực lượng Công an phát hiện quả tang Vũ Văn Đức và Lê Văn Sang (SN 1996, trú ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên), có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng 17 đối tượng (trong đó có 7 nữ). Tang vật thu giữ gồm 3,52 gam ketamine; hơn 5 gam MDMA cùng nhiều vật chứng liên quan.

Hầu hết các đối tượng đều trong độ tuổi thanh niên và vị thành niên. Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giữ hình sự Vũ Văn Đức và Lê Văn Sang; đưa các đối tượng còn lại vào cơ sở cai nghiện ma túy để xác định tình trạng bệnh lý, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.