Chủ quán bia ‘kiêm’ trùm cho vay lãi

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ngày 6-8 cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm: Ngô Văn Trung (SN 1991), Nguyễn Văn Xanh (SN 1983) và Tạ Quang Du, cùng ở xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, Hải Dương.

Các đối tượng trong vụ án khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an

Theo điều tra, ngày 4-8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo của chị Tạ (trú tại Hải Dương), về việc chồng mình đang bị một nhóm đối tượng bắt giữ, đánh đập bắt trả tiền. Truy xét thông tin, khoảng 21h cùng ngày, tại quán bia của Ngô Văn Trung ở xã Lê Ninh, tổ công tác ăn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Công an cơ sở phát hiện quả tang Trung, Xanh và Du đang dùng gậy đánh đập, ép buộc anh Trần (trú tại huyện Kinh Môn) viết giấy nhận nợ số tiền 45 triệu đồng; đồng thời nhận của chị Tạ (vợ anh Trần) số tiền 45 triệu đồng.

Điều tra mở rộng, cơ quan Công an thu giữ 2 giấy vay tiền của anh Trần viết, gồm 1 giấy vay 20 triệu đồng và 1 giấy vay 45 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2018, anh Trần vay của Xanh 10 triệu đồng, lãi xuất 5.000đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Anh Trần đã trả được tiền gốc là 10 triệu đồng, nhưng tiền lãi thì không trả được. Sau đó, Xanh chốt số tiền lãi với anh Trần là 20 triệu đồng, rồi yêu cầu phải viết giấy vay nợ số tiền trên.

Khoảng 17h30 ngày 4-8, Trung, Du bắt gặp anh Trần đi xe máy cùng một người bạn, đã chặn đường, yêu cầu anh Trần vào quán bia của Trung nói chuyện. Đồng thời, Trung báo cho Xanh đến. Vừa tới quán bia, Xanh đã đánh Khu; rồi Trung và Du cũng nhào vào.

Đánh chán, nhóm của Xanh yêu cầu anh Trần phải gọi điện bảo người thân mang 45 triệu đồng đến để trả nợ. Sau đó, Xanh yêu cầu anh Trần viết giấy vay nợ số tiền 45 triệu đồng với Tạ Đình Sênh (SN 2001, trú ở xã Lê Ninh), nội dung thể hiện anh Trần dùng xe SH của Xanh để cầm cố làm tin.

Khoảng 20h ngày 4-8, vợ anh Trần đi đến quán bia của Trung, thấy chồng bị đánh nên đã yêu cầu phải có giấy vay nợ thì mới trả tiền cho chồng. Lập tức, Xanh lấy giấy vay nợ và nhận tiền.

Tiếp tục khám xét chỗ ở của Trung và Xanh, CQĐT thu giữ 9 giấy vay tiền của 9 người với Trung, thời gian từ năm 2019, với số tiền gần 120 triệu đồng. Ngoài ra qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho 20 người khác vay lãi với số tiền hơn 400 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.