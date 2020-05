Chủ động phòng ngừa, tấn công tội phạm đột nhập mùa nắng nóng

Clip:

Cùng với những nỗ lực, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, mới đây, Công an phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội đã khám phá nhanh những vụ án xảy ra trên địa bàn.

Khám phá án nhanh

Cụ thể, ngày 7-3-2020, Công an phường Ngọc Thuỵ bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1994, quê Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản do đối tượng này gây ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1-3, Công an phường Ngọc Thuỵ nhận được đơn trình báo của chị Ngô Trung Anh (SN 1995, ở ngõ 68 - Ngọc Thụy), về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 1 chiếc tivi nhãn hiệu Panasonic, 1 máy tính xách tay trị giá gần 120 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, BCH Công an phường Ngọc Thuỵ đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Đội Kỹ thuật hình sự (CAQ Long Biên) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 11h ngày 7-3, tổ công tác Công an phường Ngọc Thuỵ đã bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tuấn khi đang lang thang trước cửa số nhà 447 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Tại cơ quan Công an, Hoàng Anh Tuấn khai nhận, ngày 1-3, Tuấn lang thang trong ngõ 68 Ngọc Thuỵ để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến ngôi nhà của vợ, chồng chị Ngô Trung Anh và anh David Dumbar (quốc tịch Anh), Hoàng Anh Tuấn quan sát thấy trong nhà không có ai, đã trèo qua tường rào vào trong, đồng thời sử dụng thanh sắt mang theo cạy khoá cửa.

Tuấn lấy đi chiếc tivi hiệu Panasonic, mang bán cho 1 cửa hàng trên phố Gia Khuất (phường Thượng Thanh, quận Long Biên) rồi tiếp tục quay trở lại nhà chị Trung Anh lấy đi chiếc máy tính xách tay hiệu Cyber Powr MSI Titan, đem bán cho cửa hàng máy tính tại số 243 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm được 1,7 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, Hoàng Anh Tuấn còn khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản nói trên, đối tượng còn gây ra một số vụ trộm đột nhập khác cũng trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó có vụ Tuấn thực hiện vào ngày 3-3, khi đối tượng đột nhập vào phòng trọ tại 264/64 Ngọc Thuỵ, trộm cắp chiếc máy tính xách tay, nhãn hiệu Dell của anh Nguyễn Nho Năm (SN 1996, quê Thanh Hoá).

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn cùng tang vật trong vụ trộm đột nhập

Trong đợt cao điểm, Công an phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội đã khám phá nhanh, bắt quả tang Hoàng Long Thành (SN 1976, trú tại ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 22-4, tại vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (gần ngõ 267 Hoàng Hoa Thám), tổ công tác Công an phường Liễu Giai phối hợp với người dân bắt quả tang đối tượng Hoàng Long Thành (SN 1976, trú tại ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (xe máy).

Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở CAP để tiếp tục xác minh, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Thành khai nhận trước đó ít phút đã cùng Nguyễn Hồng Liên (SN 1984, cùng trú tại ngõ 267/2 Hoàng Hoa Thám) đèo nhau bằng xe máy đi tăm tia với ý đồ trộm cắp.

Đến trước cửa xưởng phim số 221 Hoàng Hoa Thám, phát hiện "con mồi", Thành nhảy xuống, đi bộ tiếp cận và dắt chiếc xe máy Honda Vision, BKS: 29N1-609.63. Tuy nhiên, khi vừa di chuyển được vài mét, đối tượng đã bị chủ xe phát hiện đuổi bắt. Dù vứt lại chiếc xe để thoát thân nhưng đến ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, Thành đã bị tổ công tác Công an phường Liễu Giai trong lúc tuần tra, đã phối hợp với nhân dân bắt giữ .

Tiến hành điều tra mở rộng, xác định, cơ quan Công an làm rõ trước ngày bị bắt khoảng một tuần, Thành đã lấy trộm 1 chiếc xe máy Honda Lead, BKS: 30K2-9126 tại trước cửa số nhà 34A ngõ 189 Hoàng Hoa Thám. Sau khi trộm cắp được, Thành tháo biển số chiếc xe này rồi mang đến gửi đối tượng Bùi Công Mười (SN 1986 trú tại ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai), mục đích để tìm người mua.

Chủ động công tác phòng ngừa

Trung tá Nguyễn Đức Văn, Trưởng Công an phường Ngọc Thụy (quận Long Biên) cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Công an phường Ngọc Thụy đã xây dựng kế hoạch chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Ngay từ mùa dịch Covid-19, Công an phường Ngọc Thuỵ đã chủ động công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng trong “tầm ngắm”. Bên cạnh đó, BCH Công an phường cũng quán triệt đến toàn CBCS luôn chủ động trong mọi tình huống, bám địa bàn, nắm tình hình dư luận nhân dân có liên quan đến tình hình an ninh trật tự, các điểm mâu thuẫn nội bộ nhân dân để kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp.

Đối tượng Hoàng Long Thành cùng tang vật

“Đặc biệt, thời điểm này mùa nắng nóng bắt đầu diễn ra, không ít hộ dân buổi tối khi đi ngủ có thói quen mở cửa sổ, cửa ban công. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng, thói quen trên lại là cơ hội để cho các đối tượng chuyên trộm đột nhập. Chính vì thế, BCH Công an phường cũng đã xây dựng kế hoạch, trong quá trình thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát tạo vòng vây khép kín”, Trung tá Nguyễn Đức Văn chia sẻ.

Thiếu tá Phạm Vũ Quang, Trưởng Công an phường Liễu Giai (quận Ba Đình) cho biết, một trong những nội dung trọng tâm được Công an phường xác định, là giữ vững ANCT,TTATXH địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng” về tội phạm và TNXH. Chúng tôi xác định đợt cao điểm phải được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, BCH Công an phường quán triệt CBCS thực hiện nghiêm các nội dung của kế hoạch, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và TNXH, phấn đấu không để xảy ra trọng án; không để tội phạm và tệ nạn xã hội hoạt động lộng hành, manh động gây bức xúc trong nhân dân.

Thiếu tá Phạm Vũ Quang cũng nhận định, vào mùa hè hay những ngày nắng nóng cũng là thời điểm trộm đột nhập hoạt động trở lại, chủ yếu vào ban đêm. Bởi lẽ, mùa nắng nóng, vào ban đêm người dân hay mở cửa trên gác cho thoáng mát, vô tình tạo điều kiện cho tội phạm đột nhập vào trộm tài sản. Để ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa.

Còn Thiếu tá Bùi Mạnh Cường, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự CAQ Ba Đình cho rằng, điều đáng nói là ngoài thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tội phạm đột nhập vào mùa nắng nóng có chiều hướng gia tăng và đối tượng phạm tội rất manh động. Khi bị phát hiện, các đối tượng sẵn sàng dùng hung khí tấn công lại để tẩu thoát hoặc bịt đầu mối, tránh bị cơ quan Công an phát hiện, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.

“Do vậy, khi phát hiện tội phạm đột nhập vào nhà cần bình tĩnh, tìm cách tránh xa đối tượng, đảm bảo an toàn cho bản thân và người thân, tìm cách thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất và hàng xóm, bạn bè… để phối hợp bắt giữ tội phạm”, Thiếu tá Bùi Mạnh Cường khuyến cáo.