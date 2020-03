Chủ động bám địa bàn, khám phá án nhanh

ANTD.VN - Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm, Công an phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội đã khám phá nhanh những vụ án xảy ra trên địa bàn, đưa người thuộc diện cai nghiện bắt buộc đến cơ sở giáo dục, đảm bảo giữ gìn ANTT, trật tự xã hội trên địa bàn…

Đối tượng Hoàng Anh Tuấn

Khám phá án nhanh

Điển hỉnh, ngày 7-3-2020, Công an phường Ngọc Thuỵ bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1994, quê Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản do đối tượng này gây ra trên địa bàn.

Trước đó, ngày 1-3-2020, Công an phường Ngọc Thuỵ nhận được đơn trình báo của chị Ngô Trung Anh (SN 1995, ở ngõ 68 - Ngọc Thụy), về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 1 chiếc tivi nhãn hiệu Panasonic, 1 máy tính xách tay trị giá gần 120 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ huy Công an phường Ngọc Thuỵ đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Đội Kỹ thuật hình sự (Công an quận Long Biên) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. 11h ngày 7-3, tổ công tác Công an phường Ngọc Thuỵ đã bắt giữ đối tượng Hoàng Anh Tuấn khi đang lang thang trước cửa số nhà 447 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

Tại cơ quan Công an, Hoàng Anh Tuấn khai nhận tối 1-3-2020, Tuấn lang thang trong ngõ 68 Ngọc Thuỵ để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Khi đến ngôi nhà của vợ, chồng chị Ngô Trung Anh và anh David Dumbar (quốc tịch Anh), Hoàng Anh Tuấn quan sát thấy trong nhà không có ai, đã trèo qua tường rào vào trong, đồng thời sử dụng thanh sắt mang theo cạy khoá cửa.

Tuấn lấy đi chiếc tivi hiệu Panasonic, mang bán cho 1 cửa hàng trên phố Gia Khuất (phường Thượng Thanh, quận Long Biên) rồi tiếp tục quay trở lại nhà chị Trung Anh lấy đi chiếc máy tính xách tay hiệu Cyber Powr MSI Titan, đem bán cho cửa hàng máy tính tại số 243 Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm được 1,7 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng, Hoàng Anh Tuấn còn khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản nói trên, đối tượng còn gây ra một số vụ trộm đột nhập khác cũng trên địa bàn quận Long Biên. Trong đó có vụ Tuấn thực hiện vào ngày 3-3-2020, khi đối tượng đột nhập vào phòng trọ tại 264/64 Ngọc Thuỵ, trộm cắp chiếc máy tính xách tay, nhãn hiệu Dell của anh Nguyễn Nho Năm (SN 1996, quê Thanh Hoá).

Những tài sản Hoàng Anh Tuấn nhắm tới là ti vi, máy tính xách tay hoặc một số tài sản gọn nhẹ, dễ tiêu thụ, khi bán không bị người mua “vặn vẹo” nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Qua định giá, chiếc máy tính xách tay do Hoàng Anh Tuấn trộm cắp của chị Ngộ Trung Anh trị giá 92,6 triệu đồng và chiếc tivi hiệu Panasonic 44inch trị giá 2 triệu động, còn chiếc máy tính xách tay Tuấn trộm cắp của anh Năm trị giá 3,5 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Hoàng Anh Tuấn trộm cắp của các bị hại gần 100 triệu đồng.

Chủ động, không để phát sinh phức tạp

Xây dựng kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm mà việc bám sát địa bàn, quét vét đối tượng phạm pháp hay liên quan đến ma tuý luôn được Công an phường Ngọc Thuỵ trú trọng.

Chiếc máy tính có giá trị hơn 92 triệu đồng Tuấn trộm cắp của vợ chồng chị A. đã được tổ công tác Công an phường Ngọc Thuỵ thu hồi trong quá trình điều tra và đã bàn giao, trả cho bị hại

Điển hình, 14h ngày 5-3-2020, Công an phường Ngọc Thụy thi hành Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục của TAND quận Long Biên đối với Quàng Văn Khánh (quê Điện Biên) cho cơ sở giáo dục Thanh Hà.

Trung tá Nguyễn Đức Văn - Trưởng Công an phường Ngọc Thụy cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Công an phường Ngọc Thụy đã xây dựng kế hoạch triển khai.

Mùa dịch Covid-19, Công an phường đã chủ động công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng...

“Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Công an phường cũng quán triệt đến toàn cán bộ chiến sỹ luôn chủ động trong mọi tình huống, bám địa bàn, nắm tình hình dư luận nhân dân có liên quan đến tình hình An ninh chính trị, các điểm mâu thuẫn nội bộ nhân dân để kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp”, Trung tá Nguyễn Đức Văn chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Đức Văn cũng thông tin, thực hiện đợt cao điểm, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Công an phường đã đấu tranh 3 ổ nhóm hình sự (đạt 300%), 2 ổ nhóm cờ bạc (đạt 200%); công tác đấu tranh tội phạm ma tuý, Công an phường cũng đã triệt phá 7 vụ, bắt giữ 7 đối tượng (đạt 233%)...

Trung tá Nguyễn Công Hưng – Phó trưởng CAP Ngọc Thuỵ, cho biết ngoài việc bám sát địa bàn, nắm thông tin từ phía người dân thì Công an phường Ngọc Thuỵ còn huy động cán bộ chiến sỹ, lực lượng Bảo vệ dân phố cùng đội ngũ cán bộ cơ sở tham gia tuần tra, phòng chống tội phạm tại địa bàn dân cư. Kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm về ANTT chấp hành nghiêm các quy định, góp phần phòng ngừa tội phạm. Việc tuần tra này đã tạo hiệu ứng lan toả, các đối tượng phạm pháp khi thực hiện hành vi phạm tội thấy bóng dáng lực lượng đã phải chùn tay là điều tất yếu”.

“Đặc biệt thời gian này khi dịch virus Covid -19 vẫn đang xảy ra, Công an phường cũng trú trọng việc thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, trong đó có cả người nước ngoài, Việt kiều là điều cần thiết để kịp thời nắm bắt được các thông tin phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, mặt khác tránh việc lợi dụng dịch bệnh, đối tượng phạm pháp ra tay”, Trung tá Nguyễn Công Hưng nhấn mạnh.