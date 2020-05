Chồng dùng dao đâm vợ tử vong

Đối tượng Dũng bị bắt sau 2 tiếng đồng hồ gây án

Khoảng 7h30 ngày 6-5, Công an huyện Kim Động nhận được tin báo của Công an xã Thọ Vinh về vụ án mạng xảy ra tại khu vực chợ Hang thuộc thôn Bắc Phú, xã Thọ Vinh. Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, đối tượng Tào Văn Dũng (SN 1968), do mâu thuẫn với vợ là chị V.T.T, nên đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân gục ngã trước cửa nhà. Chị T. được đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Đối tượng Dũng sau khi gây án bỏ trốn.

Một mặt triển khai công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an đã tập trung truy lùng, và đến khoảng 9h cùng ngày đã bắt được đối tượng Dũng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.