Chồng đổ nước sôi lên người vợ vì đi chơi về muộn mà không khóa cửa

Ngày 8-5, UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một người phụ nữ trên địa bàn bị bỏng nặng do chồng đổ nước sôi lên người.



Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng ngày 4-5, anh Hoàng Văn Ch. (SN 1971) ngủ dậy thì thấy cửa nhà không khóa.

Chị Ng. bị bỏng nặng nhiều nơi trên cơ thể do bị chồng hắt nước sôi

Trong khi đó, vào tối 3-5, chị Đặng Thị Ng. (vợ anh Ch.) có sang nhà người thân chơi. Đến 22h cùng ngày, chị này về thì anh Ch. đã đi ngủ trước.

Thấy cửa nhà không khóa nên anh Ch. trách mắng vợ. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, trong lúc tức giận, anh Ch. đã hắt thẳng ấm nước chè nóng mới nấu vào người vợ rồi bỏ đi.

Phát hiện sự việc, những người gần đó đã đưa chị Ng. đến bệnh viện cấp cứu. Do vết bỏng nặng, chị Ng. được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chữa trị.

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc.