Chồng chơi cờ bạc bịp bị phát hiện, vợ mang 120 triệu đồng đến chuộc

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can, tạm giam 3 đối tượng về các tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, sự việc xảy ra vào tối ngày 24-3-2020, Nguyễn Văn Thái và Đinh Văn Tú trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, rủ nhau xuống sới bạc của Nguyễn Thị Hòa ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, chơi.

Nơi các con bạc tổ chức sát phạt lẫn nhau (ảnh: THNA)

Trong quá trình chơi, Thái và Tú đã sử dụng các thiết bị gian lận nên thắng liên tục khiến các con bạc trong sới nghi ngờ. Sau khi kiểm tra, phát hiện Thái và Tú chơi cờ bạc bịp nên những người có mặt ở sới đã xông vào đánh đập hai người này. Trong lúc hỗn loạn, Tú chạy thoát còn Thái bị giữ lại.

Lúc này, trong người Thái có 27 triệu đồng tiền mặt và 14 triệu đồng tiền trong tài khoản ngân hàng nên chủ sới bạc là Nguyễn Thị Hòa đã chiếm đoạt. Chưa dừng lại, chồng của Hòa là Lê Tuấn Anh (34 tuổi) còn gọi điện cho vợ của Thái yêu cầu chuộc người với số tiền là 130 triệu đồng.

Sợ chồng xảy ra chuyện không hay, chị Ng.Th.N.L (vợ Thái) trú tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, đã đưa 120 triệu đồng đến để chuộc chồng. Sau khi về nhà an toàn, chị L. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 24-3 là hơn 80 triệu đồng.

Trong số 15 bị can bị khởi tố có Nguyễn Thị Hòa bị khởi tố về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc và tội cướp tài sản; Lê Tuấn Anh bị khởi tố về tội đánh bạc và tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.