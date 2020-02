'Choáng' với kết quả kiểm nghiệm lô khẩu trang y tế trị giá hơn 1 tỷ đồng

Ngày 13-2, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, sau khi phát hiện và tạm giữ lô hàng 143.000 chiếc khẩu trang trị giá hơn 1 tỷ đồng, đơn vị chức năng thuộc Tổng cục này đã chuyển mẫu sản phẩm tới cơ quan chức năng để kiểm nghiệm và giám định chất lượng.

Kết quả cho thấy, số khẩu trang y tế trên là hàng giả, không đạt yêu cầu về chất liệu theo TCVN 8389-1:2010. Trung tâm kiểm nghiệm khẳng định, đây chỉ là khẩu trang y tế thông thường, không có lớp kháng khuẩn, là khẩu trang 4 lớp nhưng lớp vải sử dụng bên trong là giấy vệ sinh, loại vải không dệt, không hút nước, lớp mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu trắng; lớp vi lọc thấu khí không thấm nước.

Lực lượng chức năng phát hiện 143.000 chiếc khẩu trang không có hóa đơn

Trước đó, như Báo ANTĐ đã đưa tin, sáng 11-2, Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với Đội 4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an Hà Nội, và đội An ninh - Công an quận Đống Đa tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát: 29C-939.89 đang dừng đỗ ở hồ Văn Chương, quận Đống Đa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Trong đó, có 1 loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp, mỗi hộp 50 chiếc. Toàn bộ lô hàng hóa trên trị giá 1,05 tỷ đồng.

Tài liệu trinh sát cơ quan chức năng thu thập cho thấy, toàn bộ số khẩu trang này là loại khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được một số cá nhân mua gom trên mạng xã hội rồi bán với giá 364.000đ/hộp.

Xét thấy lô hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội QLTT số 1 – Cục QLTT Hà Nội đã lập biên bản chuyển các mẫu khẩu trang trong lô hàng trên đến Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội để giám định Chất lượng, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.