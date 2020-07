Chiêu trò của những kẻ giao dịch mua bán hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin về kết quả điều tra ban đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trị giá gần 2.000 tỷ đồng.

Kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này là Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh), đã câu kết với nhóm đối tượng dùng giấy tờ tùy thân giả để thành lập nhiều công ty “ma”; thỏa thuận với nhân viên ngân hàng hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua hệ thống cho các hóa đơn khống và sử dụng mạng Internet để giao, bán hóa đơn...

“Mắt xích” đầu tiên

Một trong những cái tên đầu tiên bị Cơ quan điều tra phát hiện những dấu hiệu bất thường là Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ. Doanh nghiệp này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực mua hàng hóa là nguyên liệu gỗ, ván bóc của nhiều cá nhân trên địa bàn Phú Thọ và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên phần lớn các cơ sở này là hộ kinh doanh nên không xuất hóa đơn đầu vào cho doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét tại một cơ sở trong vụ án

Nghi vấn đặt ra là Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ mua lượng lớn nguyên liệu mà không có hóa đơn. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp có thể hợp thức hóa đầu vào, kê khai và khấu trừ thuế tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ?

Kiên trì xác minh, lực lượng Cảnh sát kinh tế xác định được mối liên hệ giữa Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ với Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến ở Yên Bái, do Nguyễn Trung Tiến (SN 1985), làm giám đốc. Doanh nghiệp này có dấu hiệu mua hóa đơn với doanh số đặc biệt lớn của nhiều đơn vị tại TP. Hồ Chí Minh...

Một mặt làm việc với Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ và Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến, Cơ quan điều tra tập trung xác minh một số tổ chức tín dụng có quan hệ kinh tế với 2 doanh nghiệp này. Từ đây, những dấu hiệu nghi vấn càng rõ nét. Trong đó có việc các giao dịch nộp tiền và chuyển tiền với số lượng lớn, thực hiện đồng thời cùng một lúc.

Quá trình xác minh, Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992), cùng trú tại TP. Hồ Chí Minh, đã ký giả chữ ký của Nguyễn Trung Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tiến Tài để nộp vào tài khoản của ngân hàng, làm thủ tục thanh toán hợp thức. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT xác định Thanh và Lộc thực hiện thanh toán khống qua hệ thống ngân hàng...

Cùng thời điểm này, tổ công tác của Công an tỉnh Phú Thọ vào TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 1 Facebook có tên người sử dụng là “Tony Trần” đăng tải thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để tìm người mua hóa đơn với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn.

Qua khai thác, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản “Tony Trần” là Trần Khánh Hưng (SN 1986, trú tại quận 9, TP. Hồ Chí Minh), có hoạt động giao dịch, mua bán hóa đơn. Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Phú Thọ đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Trần Khánh Hưng. Từ lời khai của Hưng, cơ quan Công an đã củng cố, làm rõ thêm hành vi vi phạm của Thanh, Lộc và tổ chức bắt giữ 2 đối tượng này.

Tiếp tục đấu tranh, tổ công tác khác của Công an tỉnh Phú Thọ đã lên Yên Bái, thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Trung Tiến và xác định Công ty Thương mại Junma Phú Thọ đã mua hóa đơn của Tiến.

Tuy nhiên, manh mối vụ án chưa dừng lại ở đó, khi kẻ chủ mưu thực sự vẫn chưa lộ diện. Bộ ba Hưng, Thanh, Lộc chỉ là những kẻ bị giật dây, bị sai khiến để hưởng lợi bất chính. Kiên trì đấu tranh, Công an tỉnh Phú Thọ khoanh được kẻ cầm đầu, là Doãn Ngọc Huy. Ngày 8-5, “ông trùm” bị bắt.

Lập 5 công ty “ma”, thu lời bất chính hàng tỷ đồng

Lời khai của Doãn Ngọc Huy cho thấu, do dắm bắt được nhu cầu mua bán hóa đơn trên thị trường, anh ta đã hình thành đường dây mua bán hóa đơn trái phép có doanh số đặc biệt lớn.

Một số đối tượng trong vụ án bị khởi tố, tạm giam

Huy cùng 3 đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên các cá nhân ở nhiều tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP. Hồ Chí Minh để đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của 5 công ty gồm: Công ty TNHH Đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hoàng Vũ (địa chỉ 652 khu phố 3, phường Tam Bình); Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Thanh Nguyên (địa chỉ phường Linh Trung, quận Thủ Đức); Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu và sản xuất Tân Phát (địa chỉ phường An Phú); Công ty TNHH MTV dịch vụ vận tải du lịch Tín Phát (địa chỉ phường Thảo Điền, quận 2) và Công ty TNHH đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Hoa Thiên Phát (địa chỉ khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức). Cả 5 công ty này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Sau đó, Huy đã điều hành các đối tượng sử dụng danh nghĩa 5 công ty trên để phát hành bán hóa đơn GTGT khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính lên đến khoảng 60 tỷ đồng (giai đoạn năm 2018-2019).

Cụ thể, Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng sử dụng Facebook có nickname “Tony Trần” đăng thông tin “Hỗ trợ công ty xuất hóa đơn”, rao bán hoá đơn trên mạng internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hoá đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống Ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh và Nguyễn Xuân Lộc cấu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng Ủy nhiệm chi khống để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống từ tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn đến tài khoản các công ty bán hóa đơn do Huy điều hành. Cùng lúc đó, các đối tượng làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến (Yên Bái) đã mua bán trái phép 584 hóa đơn GTGT với doanh số hàng hóa khống hơn 620 tỷ đồng, số tiền mua bán hóa đơn là 17 tỷ đồng.

Toàn bộ số hóa đơn khống đã được Tiến sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào tại Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến; cũng như bán cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh phía Bắc với giá 7% trên doanh số khống.

CQĐT xác định từ tháng 11-2018 đến tháng 3-2020, Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến đã xuất cho Công ty JUNMA Phú Thọ tổng số 202 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hơn 165 tỷ đồng. Giá trị hàng thực mà Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến bán cho Công ty JUNMA là hơn 91 tỷ đồng, còn lại giá trị hàng hóa khống trên hóa đơn để hợp thức cho hàng hóa mua vào không có hóa đơn là hơn 74 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thanh toán tiền, Công ty JUNMA Phú Thọ đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến để thanh toán tiền hàng mua thực và thanh toán hợp thức cho phần giá trị hàng hóa khống trên các hóa đơn. Sau đó, Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến giữ lại phần tiền hàng mua bán thực và 7% giá trị hàng hóa khống (tiền bán hóa đơn tương đương gần 4,8 tỷ đồng) theo thỏa thuận.

Số tiền hàng hóa khống còn lại, Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến làm thủ tục chuyển trả lại cho Công ty JUNMA Phú Thọ bằng tài khoản cá nhân của kế toán Công ty JUNMA là Dương Hải Đăng (SN 1993).

Toàn bộ 202 tờ hoá đơn với doanh số hơn 165 tỷ đồng (giá trị nâng khống là hơn 74 tỷ đồng) sử dụng để hợp thức cho hàng hóa mua vào không có hóa đơn, đã được Công ty JUNMA Phú Thọ sử dụng làm chứng từ kê khai thuế đầu vào tại Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huy, Thanh, Hưng, Lộc cùng 2 đối tượng là Giám đốc Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ và Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tài Tiến; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.