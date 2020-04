Chiếc khẩu trang trong bàn tay run rẩy của người đàn ông

ANTD.VN - Quá trình kiểm tra, kiểm soát đối với người, phương tiện tham gia giao thông qua chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19, tổ công tác Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã phát hiện “người vận chuyển” ma túy.

Ngày 14-4, Đại tá Nguyễn Tiến Tần – Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, CQĐT Công an huyện đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp, bị chặn giữ khi đi qua chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện qua chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19, nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ

Trước đó, khoảng 17h ngày 12-4, tại chốt kiểm dịch phòng chống Covid-19 ở nút giao đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, tổ công tác Công an huyện Thường Tín do Thượng úy Nguyễn Văn Mạnh – Đội phó đội Cảnh sát kinh tế, ma túy chỉ huy, phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm tra người, xe ô tô loại 4 chỗ, lưu thông hướng Hà Nam - Hà Nội.

Số ma túy cơ quan Công an thu giữ của đối tượng Phạm Sỹ Mạnh

Quá trình đo thân nhiệt những người trên xe ô tô, lực lượng Công an phát hiện dấu hiệu bất thường của người đàn ông trung tuổi, bàn tay vò chặt chiếc khẩu trang, run rẩy. Khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra hành chính, người này định lén vứt chiếc khẩu trang, nhưng không kịp. Đúng như nhận định, bên trong chiếc khẩu trang có nhiều viên nén và tinh thể màu trắng. Lập tức, đối tượng nghi vấn và số tang vật trên được đưa về cơ quan Công an.

Danh tính người này được xác định là Phạm Sỹ Mạnh (SN 1967, trú ở Đỗ Xá, Vạn Điểm, Thường Tín). Qua đấu tranh, Mạnh đã phải khai nhận số tang vật trên là Ketamin (32 gam) và MDMA (24 gam), đang được Mạnh mang đi giao cho khách. Cơ quan Công an còn làm rõ, Mạnh nghiện ma túy.

Đây là một trong những kết quả cụ thể cua Công an Hà Nội trong thời gian triển khai các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến đường huyết mạch, cửa ngõ Thủ đô; đúng theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an: phòng chống dịch bệnh nhưng không sao nhãng công tác Công an, quyết liệt đấu tranh các loại tội phạm.