Chỉ vu vơ, bán mảnh đất không thuộc quyền sở hữu của mình

Ngày 16-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Phùng Đức Lợi (SN 1969) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Đáng chú ý, Phùng Đức Lợi từng là Trưởng Công an xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm trước thời điểm huyện được tách thành 2 đơn vị hành chính mới là quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Quá trình điều tra xác định, theo phương án giao đất năm 2000 của UBND xã Mỹ Đình (nay là UBND phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giao cho bà Lưu Thị Cố hai thửa đất. Khoảng năm 2007, do không có nhu cầu sử dụng nên bà Cố đã chuyển nhượng lại toàn bộ diện tích hai thửa đất trên cho Phùng Đức Lợi với giá 1 triệu đồng/m2. Việc chuyển nhượng trên chỉ có giấy viết tay với nhau, không có xác nhận của cơ quan Nhà nước. Đến khoảng năm 2009, ông Lợi đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích của hai thửa đất trên cho nhiều người khác nhau, trong đó có anh Phạm Văn Đoàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm lấy lời khai đối tượng Phùng Đức Lợi

Đến năm 2010, anh Phạm Văn Đoàn chuyển nhượng một mảnh đất có diện tích khoảng 100m cho ông Nguyễn Văn Duy. Việc chuyển nhượng trên có lập hợp đồng viết tay với nhau. Sau khi nhận chuyển nhượng phần diện tích đất trên từ anh Đoàn, gia đình ông Duy xây dựng căn nhà cấp bốn tại mảnh đất trên. Năm 2017 ông Duy đã làm thủ tục kê khai nộp thuế tại UBND phường Mỹ Đình 1 và mảnh đất này không có tranh chấp gì với ai.

Khoảng tháng 8-2016, ông Duy cho anh Nguyễn Xuân Thắng thuê với giá 6 triệu đồng/tháng để kinh doanh bán bia. Một năm sau đó, gia đình ông Duy rao bán đất, nhà nói trên, nhưng chưa bán được. Ông Duy và gia đình cũng không nhờ Lợi bán đất, nhà trên và bản thân nhà, đất của ông Duy cũng không liên quan gì đến Phùng Đức Lợi.

Thời điểm này, Phùng Đức Lợi đã mời thừa phát lại Vũ Nhật Thành thuộc Văn phòng thừa phát lại Hà Đông lập vi bằng số 378/2017/VB-TPLHD, với nội dung ghi nhận sự kiện Phùng Đức Lợi lập giấy xác nhận là chủ sở hữu diện tích 94m đất, có căn nhà cấp bốn thuộc phần diện tích 1.500m, nhận chuyển nhượng của gia đình bà Lưu Thị Cố tại tổ dân phố (TDP) 15 Tân Mỹ...

Phùng Đức Lợi bị tam giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Song trên thực tế, Lợi không còn sở hữu mảnh đất, nhà nào vì sau khi ly hôn Lợi đã thỏa thuận cho vợ được quyền ở hữu, sử dụng phần đất, nhà cấp 4 diện tích 87m2 tại phố Đỗ Xuân Hợp. Cùng ngày, Lợi lập vi bằng, chị Nguyễn Thị Hằng là vợ Lợi đã xác nhận quyền sở hữu tại vi bằng số 380, đối với diện tích đất trên.

Khi có vi bằng trong tay, Phùng Đức Lợi đã sử dụng vi bằng này để chứng minh mình là chủ sở hữu đất, nhà làm anh Trung tin tưởng để lập vi bằng xác nhận việc Lợi chuyển nhượng mảnh đất, nhà của ông Nguyễn Văn Duy cho anh Nguyễn Văn Trung, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội với giá 950 triệu đồng mà không có sự đồng ý của ông Duy và gia đình.

Tháng 6-2018, gia đình anh Trung đã chuyển về sinh sống tại căn nhà trên. Tại cơ quan điều tra, Phùng Đức Lợi trình bày do vay nợ của anh Nguyễn Văn Trung, không có khả năng thanh toán nên bị anh Trung ép phải chuyển nhượng đất, nhà để trừ nợ 700 triệu đồng. Khi Lợi lập vi bằng chuyên nhượng đất, nhà của ông Duy, anh Trung đưa thêm cho Lợi 250 triệu đồng. Số tiền này Lợi đã chi tiêu cá nhân hết.

Thời điểm lập vị bằng ghi nhận việc chuyển nhượng nhà, đất của ông Duy cho anh Trung, Lợi hiểu rõ việc chuyển nhượng tài sản không phải của mình, không có sự đồng ý của chủ tài sản là sai, vi phạm pháp luật, nhưng vì lợi ích của bản thân Lợi vẫn thực hiện. Với các tài liệu thu thập được, cơ 1uan công an xác định hành vi của Phùng Đức Lợi đã cấu thành tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản…