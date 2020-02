Chân tướng các đối tượng trong đường dây đánh bạc với số tiền hơn 7 tỷ đồng

ANTD.VN - Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định vừa cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 16 đối tượng tham gia đường dây đánh bạc qua mạng internet, dưới hình thức “game bài” đổi thưởng.

Một số đối tượng trong vụ án bị Công an tỉnh Nam Định bắt giữ - Ảnh: Hoàng Long

Theo điều tra ban đầu, qua công tác trinh sát, Phòng CSHS (Công an tỉnh Nam Định) đã phát hiện tại địa chỉ 445 đường Trần Hưng Đạo (phường Bà Triệu, TP Nam Định) xuất hiện một đại lý kinh doanh dịch vụ chuyển, nhận tiền liên ngân hàng, và giao dịch mua - bán tiền ảo cho các đối tượng tham gia đánh bạc trên các game bài đổi thưởng.

Đến đầu tháng 2-2020, Phòng CSHS triển khai, thực hiện kế hoạch bắt giữ thành công đối tượng Đồng Ngọc Hảo (SN 1995, trú tại xã Nam Phong, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) khi đang sử dụng máy tính tại đại lý này tham gia đánh bạc trên game bài đổi thưởng có tên "Nổ hũ", "Game", "B24"...

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã lần lượt bắt các đối tượng Nguyễn Đức Huy, Đỗ Ngọc Anh và Vũ Đình Duy (đều ở TP Nam Định) là các nhân viên giao dịch, bán tiền ảo trực tiếp cho Đồng Ngọc Hảo tham gia đánh bạc; Phan Minh Đức (SN 1989, trú phường Vị Xuyên, TP Nam Định) là đối tượng tham gia đường dây, và Trần Trọng Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm đối tượng trên về tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc", đồng thời mở rộng điều tra vụ án, căn cứ kết quả điều tra, ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố thêm 10 bị can khác, trong đó có 6 đối tượng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” và 4 đối tượng bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 11-2019 đến thời điểm bị bắt lên tới hơn 7 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.