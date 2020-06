Chặn bắt xe du lịch chở 7 bánh heroin lao nhanh như tên bắn

Khoảng 12h30 ngày 3-6, tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Phòng 2 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực Km 44+500 thuộc địa phận xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Linh và Cường cùng tang vật vụ án

Thời điểm làm nhiệm vụ, tổ công tác đã phát hiện xe ô tô BKS 30A - 485.82 có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Linh (SN 1989), trú tại thôn Minh Tân, xã Quốc Khánh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 6 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua khai thác, Linh khai nhận khoảng cuối tháng 5 - 2020, đã đến tỉnh Sơn La để mua 7 bánh heroin với tổng số tiền 850 triệu đồng.

Theo kế hoạch, khi vận chuyển đến tỉnh Lạng Sơn Linh bán 6 bánh heroin cho Trương Văn Cường (SN 1961), trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn với giá 180 triệu đồng/1 bánh heroin. Còn 1 bánh heroin Linh bán cho 1 người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng.

Căn cứ tài liệu thu, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám xét và bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Văn Cường. Tang vật thu giữ 4 điện thoại di động, 33,4 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

Hiện chuyện án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.