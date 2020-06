"Cát tặc" chém trọng thương một chiến sỹ Công an

15:07 25/06/2020 0 Quang Trường

ANTD.VN - Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã đến Bệnh viện Việt - Đức, Hà Nội thăm hỏi, động viên, đồng thời trao số tiền 16 triệu đồng được trích từ "Quỹ Nghĩa tình đồng đội" của Công an tỉnh cho Thượng úy Phan Quang Ngọc, cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình), bị "cát tặc" chém trọng thương trong khi đang làm nhiệm vụ.