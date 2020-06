Cặp vợ chồng vào tù vì buôn bán hàng cấm

Khép lại phiên tòa sơ thẩm ngày 25-6, TAND - TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1982, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng); Phạm Quang Triệu (SN 1981, chồng Nga, trú cùng địa chỉ) với cùng mức án 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Liên quan đến vụ án này, Phạm Văn Lợi (SN 1978, ở phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải phòng) cũng bị áp dụng 5 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Ngoài ra, vụ án còn có Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1981, ở quận Lê Chân) và Phạm Văn Trường (SN 1991, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) cũng bị đề cập xử lý về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Tuy nhiên, bị cáo Trường đã chết, còn bị cáo Chi đang phải điều trị bệnh tâm thần, nên cơ quan tố tụng đã đình chỉ bị can và tách rút hồ sơ xử lý sau.

Cặp vợ chồng buôn bán thuốc lá nhập lậu bị đưa ra tòa xét xử.

Quá trình xét xử đã rõ chiều 3-1-2019, tổ công tác của Công an TP Hà Nội bắt quả tang Phạm Văn Lợi, Phạm Văn Trường đang bốc xếp, chuyển các thùng cacton bên trong chứa thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ. Chủ lô hàng này là của vợ chồng Triệu - Nga. Tổ công tác đã thu giữ 21 thùng catton, bên trong chứa 10.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an thu giữ thêm hàng chục bao thuốc lá nữa tại nhà vợ chồng Triệu. Kết quả điều tra sau đó làm rõ, từ tháng 8-2018, vợ chồng Nga sinh sống bằng nghề buôn bán thuốc lá điếu nội địa, không có giấy phép kinh doanh.

Mỗi khi có khách hàng gọi điện đặt mua, Nga đặt hàng rồi gọi cho Nguyễn Thị Bích Chi (SN 1982, ở Hải Phòng) để thuê vận chuyển từ Hải Phòng đến kho hàng ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với giá 150.000 đồng/thùng. Nga cử chồng đi nhận hàng để chuyển đến cho khách.

Sáng 3-1-2019, nhận điện thoại của khách, Nga đặt mua 21 thùng thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và thuê Chi vận chuyển. Chi đã giao cho Trường và Lợi lái xe tải đến nhận hàng chở về Hà Nội. Khi Lợi, Trường đang bốc dỡ tại kho hàng thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài vụ việc nêu trên, Trường và Lợi còn khai nhận đã 7 lần đi giao hàng cho Nga với tổng số hàng gồm 125 thùng thuốc lá. Tuy nhiên, Nga chỉ thừa nhận ngày 27-12-2018 có đặt mua hàng và thuê Chi vận chuyển 20 thùng thuốc lá.

Sau đó, bị can thay đổi lời khai cho rằng nguồn gốc thuốc lá trên do Việt Nam sản xuất, không phải thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài. Triệu không thừa nhận tham gia những lần giao nhận hàng trên. Do không đủ chứng cứ xác định, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý về những lần mua bán này.

Cáo trạng truy tố các bị cáo xác định, mặc dù biết rõ việc Nhà nước nghiêm cấm buôn bán, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 nhập lậu, nhưng vợ chồng Nga đã thực hiện hành vi mua bán 10.570 bao thuốc lá để bán kiếm lời. Các bị cáo Chi, Trường và Lợi có hành vi vận chuyển thuê loại hàng hóa bị Nhà nước nghiêm cấm.