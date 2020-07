Cặp vợ chồng tàng trữ ma túy đổ vấy tội cho nhau

Theo đó, khép lại phiên xử, TAND Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Minh Vượng (SN 1986, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tù chung thân và Nguyễn Thị Ngọc Ly (SN 1990 trú thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội) 20 năm tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án cùng diễn biến phiên tòa thấy, khoảng 19h20’ ngày 4-6-2019, tại Bến xe Nước ngầm, vợ chồng Vượng - Ly bị cơ quan công an bắt giữ quả tang khi vừa nhận 939 gram ma túy (Methamphetamine, Ketamine và MDMA) được cất giấu trong bao tải gạo, do người phụ nữ tên Quyên (không rõ lai lịch) gửi xe khách từ Nghệ An ra Hà Nội.

Cặp vợ chồng tàng trữ ma túy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Khám xét xe ô tô của Vượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 30 gram ma túy nữa. Quá trình điều tra, ban đầu Ly nói không biết gì về số ma tuý và chỉ được chồng nhờ vào bến xe lấy bao gạo. Sau đó, Ly nhận số ma tuý trong bao gạo là của mình nhưng khẳng định "Quyên tự gửi" chứ không mua bán gì.

Tuy nhiên, ở lần thay đổi lời khai thứ 3, Ly lại cho rằng số ma tuý bị thu giữ là của chồng đối tượng, chị ta hoàn toàn không liên quan. Tại tòa, Ly thanh minh rằng do sợ Vượng bị án tử hình nên cô ta mới nhận hết tội lỗi về mình. "Chồng bị cáo bảo phụ nữ mang thai sẽ không bị đi tù nên nhờ nhận tội hộ" – Ly khai.

Trong khi ấy, từ khi bị bắt giữ đến nay, Vượng đều không thừa nhận hành vi phạm pháp và cho rằng chỉ làm theo yêu cầu của vợ. Đối tượng nại ra rằng bao gạo được một nhà hảo tâm không quen biết gửi ra Hà Nội và nhờ Ly mang công đức tại chùa. Theo Vượng, đối tượng cũng không hề biết vì sao lại có 30 gram ma tuý trên ôtô của mình.

Mặc dù vậy căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng các chứng cứ liên quan, TAND TP Hà Nội đủ cơ sở xác định các bị cáo đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” như nội dung cáo trạng xác định. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án nghiêm khắc nêu trên đối với vợ chồng Nguyễn Minh Vượng.