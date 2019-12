Cặp vợ chồng ‘hờ’ đầy mình tiền án, buôn hơn 10 kg ma túy "đá"

ANTD.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP. Hà Nội ngày 31-12 cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ án Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP. đề nghị truy tố hai đối tượng: Nguyễn Thị Thắm (SN 1984, có 1 tiền án) và Nguyễn Hữu Huy (SN 1975, có 4 tiền án), cùng trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội), cũng về tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong vụ án

Theo điều tra, sau khi ra tù, Nguyễn Hữu Huy thuê nhà tại ngõ 138 phố Kim Hoa, phường Phương Liên, quận Đống Đa, và sinh sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thắm. Cặp vợ chồng “hờ” này có “nghề” chính là mua bán trái phép chất ma túy. Qua các mối quan hệ xã hội, hai đối tượng quen Nguyễn Văn Thành và biết Thành thường xuyên sang Lào “làm ăn”.

Khoảng tháng 3-2019, Thắm và Huy đặt vấn đề mua ma túy “đá” của Thành, với giá 220 triệu đồng/1kg. Tuy nhiên trong quá trình thương thảo, Thắm đã ngầm nói với Huy rằng phải “tâng” giá 230 triệu đồng/1kg, để Thắm hưởng riêng 10 triệu đồng mỗi kg ma túy “đá”.

Nhận lời, Thành đã nhờ một số đối tượng nhận, chuyển tiền, rồi Thành đổi sang tiền Lào để mua ma túy. Từ đầu tháng 4-2019 đến ngày 4-5-2019, Thắm và Huy đã 3 lần mua ma túy của Thành.

Lần thứ nhất, khoảng tháng 3-2019, Huy đặt mua của Thành 5kg ma túy “đá”. Trước khi giao dịch, Thắm hứa đặt cọc cho Thành 570 triệu đồng nhưng chỉ đưa 150 triệu đồng. Đối tượng Thành sau đó đã sang Lào mua 1kg ma túy “đá” với giá 120 triệu đồng, rồi liên lạc hẹn Thắm, Huy nhận “hàng” tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đó, khoảng đầu tháng 4-2019, Thắm và Huy đặt mua của Thành 2kg ma túy “đá”, và đã chuyển trước cho Thành 390 triệu đồng, còn nợ 50 triệu đồng. Phi vụ này, Thắm dặn phía Thành nếu có Huy thì nói Thắm đã chuyển 410 triệu đồng. Đến tháng 4-2019, Thắm, Huy tiếp tục đặt mua của Thành 2kg ma túy “đá”. Lần này, Thành yêu cầu Thắm chuyển trước 100 triệu đồng và khoản nợ 50 triệu đồng trước đó.

Ngày 28-4, Thắm hẹn gặp 1 người bên phía Thành tại phố Đông Tác, quận Đống Đa để chuyển 130 triệu đồng. Thành đã sang Lào mua 5kg ma túy “đá" và 30 túi hồng phiến.

Quá trình điều tra, Thành khai khi ở Lào, có một người phụ nữ tên là Thu, quốc tịch Việt Nam, đã thuê anh ta vận chuyển 3kg ma túy “đá” về nước, giao cho 1 người tên là Minh, hứa sẽ trả công 30 triệu đồng.

Ngày 4-5, Thành vận chuyển 8kg ma túy “đá” và 30 túi hồng phiến về Hà Nội. Các đối tượng hẹn địa điểm tại khu vực Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Khoảng 11h30 cùng ngày, Huy dùng xe máy chở Thắm đến nhận 2kg ma túy “đá”. Quá trình này, các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Vào thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ trong chiếc túi Huy đang cầm khi ngồi sau máy do Thắm lái có 2 túi nilon chứa gần 2 kg Methamphetamine; và thu giữ trong xe ô tô do Thành điều khiển có 6 túi chứa gần 6 kg Methamphetamine, cùng 30 túi nilon chứa 590,91g Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huy tại ngõ 138 phố Kim Hoa, ban chuyên án thu giữ thêm lượng lớn ma túy các loại.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội có căn cứ xác định Thành đã mua bán hơn 11kg Methamphetamine; Thắm và Huy mua bán gần 5kg Methamphetamine và 281,93g MDMA…