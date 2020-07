Cặp đôi "găm" súng và và ma túy bị lực lượng 141 "tóm gọn"

Ngày 9-7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo Nguyễn Tiến Bắc (SN 1986, trú tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) 17 năm tù và Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1990, trú tại phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) bị tuyên phạt 6 năm tù, cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài tội danh và hình phạt trên, Nguyễn Tiến Bắc còn bị xử phạt 3 năm tù về tội “Tàng trữ vũ khí quân dụng”, theo quy định tại Điều 304 - Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh, bị cáo Bắc phải chấp hành chung là 20 năm tù.

Tại tòa, nội dung vụ án được làm rõ chiều 18-10-2019, tại khu vực cầu Bươu, xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội), Tổ công tác Y29-141 của Công an TP Hà Nội kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Tiến Bắc, Nguyễn Quỳnh Trang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng 1 khẩu súng ngắn và nhiều viên đạn.

Tại cơ quan điều tra, Bắc và Trang khai nhận, ngày 17-10-2019, cặp đôi này đến thăm một người bạn ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó, Bắc gặp Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) là bạn quen biết của Bắc khi đi cải tạo tại Trại tạm giam số 5 - Bộ Công an.

Hoàng nhờ Bắc cầm hộ một túi đồ bên trong chứa ma túy thuốc lắc, Ketamine, hồng phiến, một khẩu súng ngắn, nhiều viên đạn và nói khi nào Hoàng xong việc sẽ gặp Bắc để lấy lại túi đồ. Trong số ma túy này, Bắc đã đưa cho Trang cầm hộ 1 lọ thuốc chứa ma túy Ketamine và thuốc lắc.

Trên đường Bắc đưa Trang ra bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), để cô gái này đi xe khách về nhà ở Hòa Bình thì bị lượng công an bắt quả tang cùng số ma túy, vũ khí trên xe ôtô.

Cơ quan công an đã tiến hành xác minh lời khai của Bắc về Nguyễn Văn Hoàng, là người đưa túi xách chứa ma túy, súng, đạn cho Bắc và kết luận “Trại tạm giam số 5 - Bộ Công an xác định từ năm 2013 đến ngày 2-9-2019, không có phạm nhân nào tên là Nguyễn Văn Hoàng có lai lịch như Bắc khai”. Do đó, cơ quan điều tra không đủ căn cứ xác minh làm rõ.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Tiến Bắc bị xác định đã tàng trữ 88,38 gram ma túy Methamphetamine, hơn 2,3 gram ma túy Ketamine, 1 khẩu súng ngắn, 43 viên đạn vũ khí quân dụng, 19 viên đạn thể thao.

Còn bị cáo Nguyễn Quỳnh Trang có hành vi tàng trữ trái phép hơn 16 gram ma túy DMDA, hơn 4,8 gram ma túy Ketamine. Nguồn gốc số ma túy thu giữ của Trang là do Bắc nhờ cầm hộ.