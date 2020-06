Cặp bài trùng "nổ" có quan hệ với lãnh đạo tỉnh để lừa chạy việc

Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Tuyết (41 tuổi) và Trần Ngọc Tuyên (61 tuổi) trú tại xã Nghi Kim, TP. Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, trong thời gian gần đây, nắm bắt được việc nhiều người có nhu cầu xin vào biên chế ở các bệnh viện và trung tâm y tế. Tuyết móc nối với Trần Ngọc Tuyên để thực hiện hành vi lừa đảo của mình.

Để tạo niềm tin, Tuyết và Tuyên “nổ” mình có quan hệ tốt với nhiều lãnh đạo cấp tỉnh và ngành y tế nên có thể xin vào biên chế ở bệnh viện hoặc trung tâm y tế với mức giá từ 200 triệu đến 300 triệu đồng/ suất.

Dù đang được hoãn thi hành án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Lê Thị Tuyết vẫn tiếp tục phạm tội

Không những vậy, “cặp bài trùng” Tuyết và Tuyên còn in giả các thông báo tuyển dụng để tạo lòng tin. Khi "con mồi" chuyển tiền nhờ lo việc, đến hẹn có kết quả, Tuyết còn in luôn các quyết định giả để đánh lừa nạn nhân.

Bằng thủ đoạn trên, khi biết chị Nguyễn Thị Quỳnh A. trú huyện Anh Sơn đang có nhu cầu việc làm, Tuyên đã tiếp cận và “nổ” mình có thể chạy biên chế vào Bệnh viện hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Số tiền mà Tuyên đưa ra với chị A. là 150 triệu đồng.

Tin tưởng Tuyên, chị A. nhờ cậy xin vào biên chế ở bệnh viện cho mình. Sau khi chuyển tiền “lo công việc”, hơn 1 năm sau chị A. vẫn không nhận được quyết định vào biên chế. Đòi lại tiền thì Tuyên hứa khất lần. Lúc này, biết mình bị lừa, chị A. trình báo cơ quan công an.

Tuyên bị bắt. Công an cũng xác định, Tuyết là kẻ cầm đầu trong đường dây chuyên lừa chạy việc này. Khám xét nhà của Tuyết, công an thu được 130 tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, 1 sổ gửi tiền tiết kiệm 70.000USD và nhiều giấy tờ liên quan khác.

Tính ra từ năm 2017 đến năm 2019, Tuyết và Tuyên đã lừa đảo và chiếm đoạt của nhiều nạn nhân với số tiền 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra cơ quan chức năng còn làm rõ, riêng Lê Thị Tuyết còn lừa đảo thêm 3 nạn nhân với số tiền hơn 2 tỷ đồng và 9000USD.

Được biết, Tuyết đã bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đang trong thời gian được tạm hoãn thi hành án thì Tuyết lại tiếp tục phạm tội.