Cảnh sát hình sự giăng lưới tóm "siêu trộm" từng ghé "thăm" hơn 20 hiệu vàng ở nhiều tỉnh, thành phố

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố điều tra đối với Nguyễn Văn Năm (SN 1987, quê quán huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, trong khoảng 3 năm trước khi bị bắt, Năm đã hơn 20 lần “thăm” các hiệu vàng ở nhiều tỉnh, thành phố, lấy cắp tiền, tài sản trị giá hàng tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm bị cơ quan Công an dẫn giải đến địa điểm từng thực hiện hành vi phạm tội

Mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ để làm vỏ bọc

Tháng 6-2020 vừa qua, Công an Hà Nội đã tiến hành trích xuất Nguyễn Văn Năm (đang bị giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu) để điều tra về những hành vi phạm tội mà đối tượng từng thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, giai đoạn khoảng từ năm 2014-2017, trên địa bàn một số quận, huyện của TP Hà Nội xảy ra các vụ đột nhập, trộm tài sản tại các cửa hiệu vàng bạc, đồ trang sức. Tổng số tài sản “bay hơi” lên đến hơn 1 tỷ đồng. Quá trình bị triệu tập cũng như các tài liệu thu thập của cơ quan Công an cho thấy, trước khi gây án, đối tượng Năm luôn dành nhiều thời gian tăm tia sơ hở, nắm bắt quy luật của các cửa hàng vàng bạc.

Sau đó, gã chuẩn bị xà cầy, tuốc nơ vít, kìm cắt điện... rồi quay lại vị trí đã chọn vào buổi đêm. Trong bóng tối, gã tìm cách lên tầng tum, hoặc dùng công cụ phá cửa tầng 1, đột nhập vào khoắng sạch tài sản. Sau khi trộm cắp trót lọt, Năm mang lên Yên Bái bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản phi pháp.

Cuối năm 2018, Nguyễn Văn Năm đã bị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ sau khi gây ra vụ trộm “khủng” tại TP Lai Châu. Qua điều tra xác minh, Công an TP Hà Nội phát hiện thủ đoạn cũng như thời gian, tang vật của các vụ trộm mà Năm khai trùng với các vụ xảy ra tại TP Hà Nội.

Không chỉ dừng lại ở Lai Châu và Hà Nội, Năm còn gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tại các hiệu vàng từ Sơn La về Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Theo người dân xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh, từ nhỏ, Năm đã “nổi tiếng” chuyên trộm cắp và đánh bạc. Trong thời gian cực ngắn, Năm có thể mở được bất kỳ loại khóa nào, kể cả sản phẩm chuyên… chống trộm. “Máu” trộm cắp cứ thế ăn sâu, cùng với những toan tính “ăn dày” hơn.

Ban đầu, gã loanh quanh “kiếm ăn” tại khu vực gần nhà như các hiệu vàng ở các huyện Gia Bình, Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Nam Sách, Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương). Trước khi sa lưới pháp luật, Năm đã bị Công an 4 huyện trên truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi thụ án 30 tháng tù, trở về địa phương, Năm lên Yên Bái, làm giả chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng, và mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê ô tô tự lái. Đây thực chất chỉ là vỏ bọc để Năm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đối tượng Nguyễn Văn Năm tại cơ quan Công an

Di chuyển liên tục, trộm cắp hàng trăm lượng vàng

Tài liệu của cơ quan Công an cho thấy, riêng trong năm 2018, “siêu trộm” Nguyễn Văn Năm thực hiện trót lọt hàng loạt vụ đột nhập, lấy được số vàng giá trị lớn. Thủ đoạn của Năm là đi xe khách đến các tỉnh, thành phố, sau đó thuê taxi, “xe ôm” đi quan sát địa hình, tìm nơi có các cửa hàng kinh doanh vàng, bạc sơ hở để chờ cơ hội đột nhập trộm tài sản.

Sau khi chọn được “con mồi”, Năm thuê khách sạn hoặc nhà nghỉ, chờ đến đêm để đột nhập, lục soát, sử dụng công cụ cạy phá nơi đựng vàng. Quá trình di chuyển và gây án, Năm luôn đội mũ, đeo khẩu trang để tránh bị camera nhận diện. Số vàng trộm cắp được, Năm thuê taxi hoặc đi xe khách ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) rồi xuất cảnh trái phép sang Quảng Đông (Trung Quốc) bán...

Điển hình như tại tỉnh Quảng Nam, sáng 19-7-2018, ông Võ (chủ hiệu vàng ở phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) thức dậy phát hiện nơi ở kiêm hiệu vàng có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Qua kiểm tra, ông Võ tá hỏa khi phát hiện khoảng 100 lượng vàng (trị giá hơn 3 tỷ đồng) để trong tủ trưng bày bị lấy mất.

Hơn một tuần sau, đến lượt hiệu vàng ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũng bị kẻ gian ghé thăm. Lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã dùng thang leo lên mái nhà bên cạnh rồi trèo qua tầng 2 của hiệu vàng, rồi tiếp tục trèo lên tầng 4 sau đó dùng tuốc nơ vít cạy cửa để vào bên trong.

Trong khi chủ nhà đang say ngủ, đối tượng cạy phá tủ trưng bày vàng, lấy 3 khay vàng với tổng cộng 50 lượng vàng và nhiều trang sức bằng bạc; tổng số tài sản bị mất trị giá gần 1,5 tỷ đồng...

Cùng trong năm 2018, hiệu vàng T.N ở đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh cũng bị kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3, trộm 120 cây vàng. Đêm 8-10-2018, kẻ gian trèo vào hiệu vàng M.C ở đường Lê Lợi, TP Lạng Sơn lấy đi khoảng 50 cây vàng. Trước đó, ngày 31-5-2018, cửa hàng kinh doanh vàng bạc H.N ở huyện Mộc Châu, Sơn La (không có người trông ban đêm), bị kẻ gian đột nhập, lấy toàn bộ số vàng và 40 triệu đồng tiền mặt…

Đêm 5-12-2018, tại cửa hàng vàng bạc T.T (đường Trần Hưng Đạo, TP Lai Châu) xảy ra vụ trộm với tài sản bị mất lên đến 300 lượng vàng, trị giá nhiều tỷ đồng. Dấu vết hiện trường để lại cho thấy, lợi dụng đêm khuya, kẻ gian đã vào con ngõ cạnh hiệu vàng, trèo lên cột viễn thông để tiếp cận tầng 4 rồi dùng công cụ cậy ô thoáng trên cửa sổ để chui vào.

Hình ảnh “siêu trộm” trong một lần gây án được camera ghi lại

Chặn chuỗi hành vi phạm tội

Khẩn trương điều tra, cơ quan Công an dựng được nghi can số 1: Nguyễn Văn Năm. Ngày 26-12-2018, Nguyễn Văn Năm bị bắt khi đang xuất hiện tại địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái. Thời điểm ấy, Năm xuất trình chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Văn Hùng (trú tại phường Kim Liên quận Đống Đa, TP Hà Nội) và khăng khăng phủ nhận việc liên quan đến các vụ trộm ở hiệu vàng. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được đã buộc “siêu trộm” phải cúi đầu nhận tội.

Lời khai của đối tượng cùng các tài liệu cơ quan Công an chứng minh được cho thấy, Năm không hổ “danh” là một “siêu trộm”. Ngoài sự tính toán cặn kẽ trước, trong khi gây án, chỉ bằng tay không, gã có thể bám mái tôn, “chuồng cọp” trèo qua 4-5 nhà rồi đột nhập các hiệu vàng. Khi đã đột nhập xong, Năm sẽ rút điện hoặc dùng áo che camera để cạy phá nơi cất giấu vàng.

Sự tinh quái của “siêu trộm” còn thể hiện ở chỗ, trước khi trộm cắp, Năm thường mở cửa, nếu chủ nhà phát hiện sẽ chạy ra cửa hoặc sau khi lấy xong sẽ bỏ trốn. Chính vì sự “quái” này mà Nguyễn Văn Năm đã gây án, tạo được vỏ bọc kín đáo trong thời gian dài. Thậm chí khi cơ quan Công an thực hiện các biện pháp tố tụng, người vợ thứ hai của Năm vẫn đinh ninh chồng mình chỉ kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại, cho thuê xe ô tô tự lái và nuôi gà chọi…