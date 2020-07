Cảnh sát giao thông truy đuổi, bắt giữ 2 đối tượng "xách" 200 kg ma túy đá xuyên quốc gia

16:07 23/07/2020 0 Minh Anh

ANTD.VN - Ngày 23-7, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết: Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn. Đây là vụ vận chuyển ma túy đá có khối lượng lớn nhất trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên từ trước đến nay...