Cảnh sát giao thông bắt vụ vận chuyển 10 bánh heroin trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5

Thông tin trên được Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, thông qua công tác TTKS, lực lượng CSGT đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 10 bánh heroin, 4 viên ma túy tổng hợp, 1.920 bao thuốc lá ngoại, 1 tàu khai thác cát trái phép và 1 vụ có dấu hiệu tội phạm “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” giao cho cơ quan điều tra xử lý.

Lực lượng CSGT đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy góp phần đảm bảo ANTT, TTATGT



Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm. Thống kê cho thấy, trong đó có 1.830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với ma túy. CSGT đã ra quyết định phạt tiền hơn 13 tỷ 631 triệu đồng; tạm giữ 204 ô tô, 4.848 mô tô, tước Giấy phép lái xe 1.512 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, của Cục CSGT và Giám đốc Công an các địa phương về bảo đảm ANTT và TTATGT, qua đó, tình hình TTATGT được đảm bảo, số người chết và số người bị thương do TNGT đã giảm so với cùng kỳ năm 2019...