Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm khống chế đối tượng côn đồ liều lĩnh, manh động

Tối 5-5-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Đào Văn Long làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Ba Đình.



Tới 22h cùng ngày, ở khu vực đường Điện Biên Phủ, tổ công tác phát hiện một người đàn ông đi xe có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy Cảnh sát 141, đối tượng này lập tức phóng xe bỏ chạy. Tổ CSCĐ đã tiến hành bám sát, sau một quãng đường thì bắt kịp, khóa cứng đầu đuôi, khống chế thành công.

Đối tượng giắt dao sắc nhọn sau quần, ở vị trí sẵn sàng rút ra sử dụng

Trong quá trình kiểm tra, đối tượng xăm trổ đã để lộ ra một con dao sắc nhọn giắt ở túi quần sau (ở vị trí tiện rút), cùng một gói cần sa. Danh tính của người này được làm rõ là Phạm Hoàng Hải (SN 1989, tạm trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội).

Trình bày tại chỗ, Hải nói rằng anh ta mang con dao có tính sát thương cao như vậy là để... phòng thân (?!). Được biết, Hoàng Hải chính là đối tượng có "duyên nợ" với tổ CSCĐ Đặc nhiệm tuần tra nói trên, vì trước đó một thời gian, tổ công tác này đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn của Hải và ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng này tỏ ra manh động, liều lĩnh, lao xe máy vào đường một chiều ở phố Yên Phụ để chạy trốn.

Do lúc đó đường sá đông phương tiện qua lại, nên tổ CSCĐ không bám theo, tránh những nguy cơ có thể xảy ra.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Cả 2 lần gặp chúng tôi, đối tượng đều phóng xe bỏ chạy quyết liệt. Tuy nhiên, ở lần thứ 2, tổ công tác nhận định đoạn đường có thể bám sát và khống chế nên đã quyết tâm không để người này có cơ hội thoát thân".

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a, Khoản 8, Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Điện Biên, quận Ba Đình xử lý theo quy định của pháp luật.