Cảnh giác thủ đoạn rao bán "điện thoại Vsmart đập hộp hàng xuất châu Âu"

ANTD.VN - Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh hành vi của một nhóm người, thông qua mạng xã hội giao dịch, chào bán điện thoại di động Vsmart "đập hộp", được quảng cáo là hàng xuất châu Âu xách tay về Việt Nam.

Thông tin ban đầu cho thấy, ngày 9-7, người dùng Facebook có tên Trung Kiên rao bán trên trang cá nhân một mẫu điện thoại có vỏ hộp bên ngoài mang nhãn BQ nhưng quảng cáo là "Vsmart - điện thoại Việt thiết kế ở châu Âu" với mức giá hơn 2 triệu đồng.

Ngày 14-7, một khách hàng liên hệ với Kiên qua số thuê bao di động 08595305… và hẹn tiến hành giao dịch tại phòng trọ của Kiên ở số khu phố 3, phường Phước Long, quận 9, TP. HCM. Tại đây, vị khách đã được giao chiếc điện thoại với vỏ hộp màu trắng, mặt hộp đề tên sản phẩm Aquaris X2 Android One giá 2,4 triệu đồng. Tuy nhiên, khi bóc lớp vỏ hộp thì bên trong lại là một chiếc điện thoại màu đen này trên lưng máy có logo nhãn hiệu Vsmart và dòng chữ "Made in Vietnam" in mờ. Số IMEI của máy là IMEI 1: 358098093108365; IMEX 2: 358098093239616.

Một tình tiết bất thường là người tên Kiên khi giao dịch không viết giấy bảo hành mà chỉ cam kết... bằng miệng sẽ bảo hành sản phẩm 3 tháng. Nghi ngờ có dấu hiệu hàng giả, hàng lậu, khách mua đã trình báo cơ quan chức năng.

Trên cơ sở tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, ngày 16-7-2020, Công an phường Phước Long B, quận 9, CATPHCM đã tổ chức kiểm tra và phát hiện 1 nam thanh niên tên là Kiên đang tiếp tục bán cho khách hàng khác một chiếc điện thoại nhãn hiệu Vsmart giống chiếc đã bán ngày 15-7 với giá 2,3 triệu đồng.

Quan sát cho thấy, mẫu mã sản phẩm giả mạo có hình thức tương tự như chiếc điện thoại Vsmart Active 1 đã bán trên thị trường. Qua kiểm tra kỹ thuật, cả hai IMEI theo máy cũng như các thông số và ký hiệu trên máy, pin... đều không trùng khớp với thông số sản phẩm do Công ty Vsmart sản xuất.



Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhân thân là Nguyễn Trung Kiên (SN 1997; quê quán tỉnh Bình Phước). Bước đầu, Kiên khai anh ta lên Facebook, thấy có người rao bán điện thoại Aquaris X2 đã đặt mua 3 chiếc với giá 1,6 triệu đồng/1 chiếc. Người bán chuyển hàng cho Kiên qua dịch vụ chuyển phát nhanh, rồi Kiên rao bán với giá từ 2,3 đến 2,5 triệu đồng/chiếc.

Vụ việc đang được Cơ quan điều tra Công an quận 9, TP. HCM điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc sản xuất, buôn bán hàng giả là tội danh được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, với mức phạt tù cao nhất có thể lên đến 15 năm tù giam.