Cảnh báo về những thương vụ mua bán lan đột biến bạc tỷ

Trào lưu chơi lan đột biến gene và mua bán, giao dịch được cho là có giá trị lên tới hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ đồng một giò lan đã và đang gây sốt dư luận thời gian qua. Đáng nói, nhiều chuyên gia cảnh báo, các thương vụ giao dịch lan đột biến gene lên tới cả chục tỷ đồng không đúng với giá trị thật, có yếu tố đẩy giá, làm giá.

Để cảnh báo người dân về tình trạng này, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản gửi lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trên địa bàn đề nghị phối hợp phòng ngừa hoạt động phức tạp về an ninh trật tự liên quan đến chuyển nhượng, mua bán hoa lan tràn lan.

Trào lưu chơi và mua bán lan đột biến gene bạc tỷ được cảnh báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có yếu tố thổi giá, trục lợi

Theo đó, văn bản của Công an tỉnh Tuyên Quang nêu, thời gian gần đây, phong trào chơi hoa lan đột biến gene diễn ra rầm rộ trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan với số tiền đến hàng tỷ đồng diễn ra công khai, phô trương và được quảng bá rộng rãi trên các mạng xã hội.

Bên cạnh đó, việc xuất hiện nhiều “tấm gương” làm giàu nhanh chóng từ hoa lan, dễ dàng kiếm tiền tỷ trong thời gian ngắn đã tạo thành trào lưu, khiến một bộ phận không nhỏ người dân đầu tư, góp vốn tham gia vào các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, các hoạt động liên quan đến mua bán hoa lan đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội. Giá trị hoa lan được định giá tự do, không có căn cứ, cơ sở pháp lý là cơ hội cho các hành vi lợi dụng để “thổi giá”, gây sự hấp dẫn giả tạo để dẫn dụ nhiều người chơi mới, kém hiểu biết tham gia.

Các hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng diễn ra tự phát, chưa có sự quản lý từ cơ quan chức năng, nguy cơ biến tướng theo mô hình đa cấp hoặc tội phạm rửa tiền lợi dụng hoạt động. Quá trình mua bán không có sự bảo đảm, chứng nhận nên dễ phát sinh lừa đảo, mâu thuẫn, tranh chấp.

Nhiều người tham gia đầu tư vì vụ lợi, mong muốn làm giàu nhanh, thiếu kiến thức, bất chấp rủi ro huy động vốn từ người thân, bạn bè, vay mượn ngân hàng hay các nguồn vốn ngoài xã hội, thậm chí tìm đến “tín dụng đen” để đầu tư, dễ dẫn đến các nguy cơ vỡ nợ dây chuyền, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc mua bán hoa lan với số tiền giao dịch lớn, không có sự kiểm soát của cơ quan Nhà nước tạo nên “bong bóng đầu tư”.

“Qua nắm bắt, Công an tỉnh nhận định, các hoạt động giao dịch, chuyển nhượng, trao đổi hoa lan đột biến như trên là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn những nguy cơ cao, làm phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, gây mất ổn định xã hội”- văn bản nêu nhận định.

Do đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các đơn vị tăng cường thông tin, tuyên truyền những nguy cơ xung quanh hoạt động giao dịch, mua bán, chuyển nhượng lan đột biến, không để bị các đối tượng xấu lôi kéo vào hoạt động phức tạp về an ninh trật tự.