Cảnh báo thủ đoạn tội phạm ‘chọn’ các căn hộ chung cư để hoạt động

Một trong những lỗ hổng lớn nhất đang tồn tại, là gần như không có sự kiểm soát, nắm bắt của ban quản lý các khu nhà, giữa chủ nhà và khách ra vào. Thậm chí, ngay cả khi căn hộ được chủ nhà cho thuê theo ngày, mà đơn vị quản lý cũng không biết.

Thuê căn hộ ngắn ngày để mua bán dâm, sử dụng ma túy

Như ANTĐ thông tin, trung tuần tháng 4-2020, Công an phường Thanh Xuân Trung và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đã bắt quả tang hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm kèm tổ chức sử dụng ma túy trong 1 căn hộ trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung.

Căn hộ chung cư nơi các đối tượng thuê để sử dụng ma túy và mua bán dâm

Từ đây, ban chuyên án đã lật tẩy đường dây môi giới mại dâm kèm sử dụng ma túy tổng hợp, với giá “hợp đồng” trọn gói 25 triệu đồng/đêm. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Võ Văn Tuấn (SN 1990, quê quán Nam Đàn, Nghệ An); Hoàng Quốc Long (SN 1988, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa); và Bùi Thị Như Q (SN 2002, quê quán Tiền Hải, Thái Bình), để điều tra về các tội danh “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Môi giới mại dâm”.

Điều đặc biệt trong vụ án này, là gái bán dâm phải chấp nhận sử dụng ma túy khi khách có yêu cầu. Và khác với các đường dây môi giới mại dâm hay ổ nhóm tổ chức, tàng trữ sử dụng ma túy từng bị triệt phá, những kẻ cầm đầu đã chọn thuê ngắn ngày căn hộ chung cư cao cấp, vừa tạo sự “riêng biệt”, vừa là cái cớ để thu tiền khách với giá rất cao.

Trinh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân cho biết, để thực hiện tội phạm, Hoàng Quốc Long đã lên mạng xã hội tìm và thuê căn chung cư ngắn ngày qua một kênh môi giới. Ý định của Long dễ dàng được đáp ứng, bởi chủ căn hộ trên tầng 31 ấy đã bàn giao thẻ thang máy và khóa nhà cho đơn vị làm dịch vụ, mà bất cần biết khách thuê là ai cũng như mục đích mượn nhà mình.

Thống nhất được giá thuê, ngày 16-4, nhân viên môi giới nhà đã đưa chìa khóa cho Long để đối tượng dẫn bạn và các cô gái bán dâm lên căn hộ theo lối thẳng từ hầm gửi xe vào thang máy, qua mặt hoàn toàn lực lượng bảo vệ và lễ tân của chung cư ở sảnh tầng 1. Trọn gói giá “vui vẻ” khách phải trả 25 triệu đồng, song Long chỉ phải chi 1 triệu đồng/ngày tiền thuê căn hộ.

Theo tài liệu trinh sát của Công an quận Thanh Xuân, căn hộ trên tầng 31 ấy chỉ là một trong nhiều địa điểm mà nhóm Long, Tuấn, Q. từng chọn thuê để tổ chức trọn gói những cuộc vui bệnh hoạn.

“Điểm đến” mới của tội phạm?

Lần giở những hồ sơ, vụ việc tội phạm, tệ nạn liên quan đến các căn hộ chung cư trên địa bàn TP. Hà Nội nói riêng, thấy rõ xu hướng tăng dần về số lượng cũng như tính chất đối phó tinh vi của các đối tượng.

Các đối tượng chính trong vụ án đánh bạc bị Công an phường Hoàng Liệt và Đội điều tra tổng hợp quận Hoàng Mai bắt giữ

Đầu tháng 1 vừa qua, sau gần 1 tháng kiên trì tổ chức trinh sát và xây dựng kế hoạch đấu tranh, Công an phường Hoàng Liệt và đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai mới triệt phá được sới bạc nằm trên...căn hộ tầng 12 khu chung cư HH, phường Hoàng Liệt. Cầm đầu sới bạc này là những kẻ có 4, 5 tiền án, thậm chí có cả đối tượng trốn thi hành án về tội giết người.

Lời khai của các đối tượng về sau này khi bị bắt cho thấy, việc chọn căn hộ trên tầng cao có thể dễ...bị bắt nhất, song cũng có khi lại là nơi an toàn nhất. Bởi, khi sới bạc “họp”, chỉ cần lực lượng chức năng ập vào căn phòng kín sẽ bắt trọn toàn bộ các đối tượng. Nhưng thực tế để đột kích được vào căn hộ, bắt quả tang hành vi phạm tội, lại không đơn giản. Sới bạc hoạt động từ 14 đến 17h, và trong khoảng thời gian ấy, luôn có những kẻ vật vờ quanh khu nhà cao tầng. Cứ có người lạ đi thang máy lên, chúng sẽ cắt cử...lên theo, và lăm lăm điện thoại di động gọi đi đâu đó. Ngoài đội quân “chim lợn” này, căn hộ trên tầng 12 còn có kết nối với camera của các tầng. Vì vậy, mỗi biểu hiện bất thường, người trong nhà đều có thể nhận biết.

Trận đánh hồi tháng 1, Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng đội nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai chia làm nhiều mũi, đã bí mật tiếp cận được tầng 12 của khu chung cư này mà đám “chim lợn” không hề biết. Đúng 17h, lệnh tấn công được phát ra. Cánh cửa căn phòng bị bật tung, trước sự hoảng hốt, bất ngờ của 8 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Tại chỗ, lực lượng Công an thu được 46 triệu đồng và nhiều phương tiện đánh bạc. Ngoài ra, còn có 5 đối tượng khác có mặt tại thời điểm cơ quan Công an ập vào phòng.

Các đối tượng tụ tập trong chung cư sử dụng ma túy bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện

Gần giống nhóm mại dâm – ma túy bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ, mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng khiến một nhóm thanh niên “lộ sáng” hành vi thuê căn hộ chung cư cao cấp để sử dụng ma túy tổng hợp. “Tác giả” vụ án này là Ngô Thị Hiền (SN 1988, tạm trú tại khu đô thị Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Các tang vật bị thu giữ

Theo hồ sơ, Hiền có 2 tiền án, và vừa bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 20 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Trong khi chưa thi hành án, người phụ nữ này đã về địa bàn quận Bắc Từ Liêm, thuê căn hộ cao cấp để sinh sống, đồng thời là nơi tụ tập sử dụng ma túy. Ngày 20-4, lực lượng Công an đã ập vào căn hộ đối tượng Hiền đang thuê, phát hiện quả tang 5 người (3 nữ, 2 nam), cùng ma túy tổng hợp và công cụ để sử dụng. Tại cơ quan Công an, Ngô Thị Hiền khai nhận đã lên Sơn La mua ma túy mang về chia nhỏ, mục đích sử dụng dần.

“Góc khuất” khác trong các căn hộ chung cư, là vụ án từng bị Công an quận Tây Hồ phát hiện, liên quan đến nhóm đối tượng Hoàng Gia Phú (24 tuổi, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ); Phùng Minh Hoàng (19 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Trong thời gian dài, Phú và Hoàng đã thuê căn hộ chung cư ở phường Phú Thượng với giá 7 triệu đồng/ tháng, và biến nơi đây thành vườn gieo trồng, chế biến cây cần sa.

(Còn tiếp)