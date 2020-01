Cần xử lý thật nghiêm các đối tượng chống đối, manh động ở xã Đồng Tâm để đảm bảo kỷ cương, phép nước

20:07 09/01/2020 0 Nhóm PV thời sự

ANTD.VN - LTS: Sáng 9-1-2020, ngay sau khi Cổng thông tin điện tử Bộ Công an phát bản tin về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô đã nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc ở các tầng lớp nhân dân, nhiều ngành nghề, bày tỏ sự phẫn nộ, bất bình, lên án hành vi hết sức manh động, coi thường pháp luật của một số người dân ở xã Đồng Tâm. Suy nghĩ chung của các ý kiến gửi đến Báo An ninh Thủ đô, đó là đòi hỏi, đề nghị các cơ quan thực thi pháp luật phải vào cuộc quyết liệt để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm, chống đối phải bị xử lý nghiêm, đảm bảo kỷ cương, phép nước.