Can ngăn hai nhóm thanh niên đánh nhau, một Cảnh sát hình sự bị thương

ANTD.VN - Trong lúc ngăn chặn hai nhóm thanh niên gây gổ đánh nhau, một cán bộ Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã bị các đối tượng tấn công, gây thương tích…Gây án xong, hai trong số các đối tượng này đã bỏ trốn.

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thái (SN 1995) và Lê Anh Cương (SN 1999) đều ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Đây là hai đối tượng đang bị cơ quan công an truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai đối tượng truy nã bị bắt giữ

Trước đó, ngày 8-2, tại khu vực ngã tư khu 2, thị trấn Thọ Xuân xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng. Tiếp nhận tin báo sự việc, Công an huyện Thọ Xuân đã tổ chức lực lượng có mặt tại hiện trường, ngăn chặn, giải quyết vụ việc. Trong lúc can ngăn 2 nhóm thanh niên đánh nhau, đồng chí Nguyễn Đăng Nam, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thọ Xuân đã bị các đối tượng tấn công gây thương tích.

Công an huyện Thọ Xuân đã bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án này. Riêng Nguyễn Văn Thái và Lê Anh Cương bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.