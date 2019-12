"Khu vườn bí mật" này thuộc sở hữu của Nguyễn Trường Giang (SN 1989; trú tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La)

Giang thuê một ngôi nhà ở ngách 1 ngõ 155 Đặng Tiếng Đông để ở và trồng cần sa

Tại đây, đối tượng đã thiết kế nhiều khu vực để trồng cần sa Những cây cần sa được Giang bắt đầu ươm trồng từ tháng 7-2019 đến nay Khu vực được Giang trộn đất để trồng cần sa Lực lượng công an đã thu giữ 965,27 gam cần sa tươi và 43,26 gam cần sa khô

Hệ thống thông gió cho "khu vườn cần sa " "Khu vườn cần sa" được thiết kế bằng nhà bạt kín, hệ thống ống thông gió, bóng điện, đồng hồ đo độ ẩm, nhiệt độ... Những cây cần sa trưởng thành sẽ được đối tượng thu hoạch sơ chế rồi bán cho khách Toàn bộ được lắp đặt trong căn nhà luôn đóng kín cửa, không cho người lạ tiếp cận Đối tượng Nguyễn Trường Giang Ngoài ra, những cây cần sa non được Giang ươm để chuẩn bị cho "mùa vụ" mới Được biết, đối tượng trồng cần sa trong nhà, sau đó sẽ giao bán sản phẩm trên mạng xã hội Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Đống Đa, Hà Nội xử lý theo quy định của pháp luật.

