Lực lượng chức năng cùng nhân viên cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà kiểm đếm sản phẩm Lực lượng chức năng đọc quyết định kiểm tra Chủ cơ sở mở các bao tải đã đóng hàng để lực lượng kiểm tra Hơn chục bao tải chứa hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớn do cơ sở này sản xuất Hệ thống cắt may của cơ sở được đầu tư khá công phu Các loại áo thể thao giả thương hiệu lớn do cơ sở này trực tiếp cắt may Nhân công do cơ sở này thuê làm việc chủ yếu là người quen hoặc người địa phương Áo thể thao do cơ sở sản xuất giả thương hiệu Adidas theo yêu cầu của khách Nhiều sản phẩm đã hoàn chỉnh chưa kịp đóng bao chuyển đi cho khách Ngoài các áo thể thao giả thương hiệu Adidas, Louis Vuitton thì còn có cả NY Những áo thể thao đã được may hoàn chỉnh bên trong cơ sở giả các thương hiệu lớn được lực lượng chức năng kiểm đếm lập biên bản tạm giữ Một nhân công đang hoàn thiện khâu cuối cùng là "gắn thương hiệu" giả lên chiếc áo do cơ sở này sản xuất Chủ cơ sở thất thần trước việc lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện kiểm tra Hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớn được chủ cơ sở đóng bao chuyển bị giao cho khách, bất ngờ bị dừng lại khi lực lượng chức năng xuất hiện Những nhân công của xưởng may này không hiểu chuyện gì đang xảy ra

