Cải tạo quán karaoke thành ‘động’ mại dâm để phục vụ... thợ khai thác đá

Sau thời gian lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 22h ngày 14-12, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đồn Công an Trường Sơn và Công an xã Lục Sơn, bất ngờ ập vào nhà Tăng Như Khánh (SN 1968, trú ở thôn Gốc Dẻ, xã Lục Sơn, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Tăng Như Khánh

Cơ quan Công an xác định 3 cô gái tham gia ban dâm đều ở địa phương khác về, và cùng thuộc thế hệ 9X.

Tài liệu điều tra cho thấy, do nhận biết nhu cầu của một số nam công nhân làm ở mỏ đá gần nhà mình, Tăng Như Khánh nảy sinh ý định tổ chức hoạt động mại dâm.

Thực hiện ý đồ, Khánh cải tạo các phòng hát karaoke trước đây cho kín đáo hơn, rồi tuyển 3 cô gái trẻ về. Mỗi khi có khách, Khánh thu 200.000 đồng/lượt rồi bố trí các cô gái vào phục vụ. Để “yên tâm”, Khánh khóa cửa rồi canh chừng phía ngoài. Sau mỗi “hợp đồng”, Khánh và gái bán dâm chia 50/50.