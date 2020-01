Các vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn đánh bạc, đá gà

Vụ trọng án khiến 5 người chết

Chiều 29-1-2020, một vụ trọng án đã xảy ra tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, vụ nổ súng tại sòng bạc đã làm bốn người chết và một người bị thương.

Theo báo Thanh Niên, hung thủ là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM). Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xảy ra nổ sung là do hung thủ bị thua bạc và phải "cắm" chiếc xe máy.



Sau khi đi khỏi sòng bạc, Tuấn quay lại với khẩu súng AK và bắn vào các nạn nhân. Trên đường trốn chạy, đối tượng tiếp tục bắn chết thêm một người đi xe máy qua đường.

Các nạn nhân trong vụ nổ súng ở huyện Củ Chi

Hiện công an TP.HCM đã điều khoảng 600 cán bộ chiến sĩ công an các quận, huyện, cảnh sát cơ động... tham gia vây bắt và khép kín vòng vây tại xã Trung An, huyện Củ Chi.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết.

Hàng loạt vụ án mạng từ chiếu bạc

Trước đó, vào khoảng 20h tối 27-1-2020 (mùng 3 Tết), Đinh Quý Liêm (SN 1993) và Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, cùng trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) đến thôn Hiền Lương (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) để tổ chức đánh bạc.

Trong lúc chơi, nhóm của Liêm và Ba xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương. Thấy vậy, anh Nguyễn Chiếm L. (SN 1983, thôn Hiền Lương) đang đứng xem đánh bạc đến can ngăn, thì Ba dùng dao đâm chết tại chỗ. Ngoài ra, Ba còn đâm một người khác bị thương. Sau khi gây án, Ba đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ án tại Quảng Nam

Trước nữa, sáng 25-4-2019, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Trần Trọng Luận (34 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Nghi can đã sát hại ba người trong gia đình ở thị xã Tân Uyên.

Theo cơ quan điều tra, ngày 23-4-2019, sau khi đánh bạc thua hết tiền, Luận nảy sinh ý định tự tử. Tuy nhiên, Luận lại nhớ đến mâu thuẫn trước đó với gia đình bà Nguyễn Thị Thu Cúc (54 tuổi, cách nhà Luận 100m) nên tối hôm đó Luận mang theo 3 con dao, mã tấu đến nhà nạn nhân.



Để tránh bị hàng xóm phát hiện can thiệp, nghi can dùng dây kẽm buộc cửa các nhà trọ, sau đó cạy mái tôn đột nhập vào nhà bà Cúc. Thấy chủ nhà thức giấc, hắn chém tử vong tại phòng ngủ. Cháu gái 8 tuổi của nạn nhân hốt hoảng chạy ra ngoài, Luận đuổi theo sát hại, sau đó quay vào phòng sát hại chị Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc). Gây án xong Luận về nhà tắm, đi vứt hung khí tại bãi đất trống cách nhà khoảng 500 m rồi quay về uống thuốc tự tử.

Thi thể các nạn nhân được phát hiện tử vong trong căn nhà với nhiều vết chém, đồ đạc xáo trộn. Thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, cô con gái út ở hành lang, còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

Hung thủ Trần Trọng Luận giết 3 người sau khi thua bạc

Ngày 8-5-2019, Công an huyện Phú Tân, Cà Mau cho biết, đã khởi tố 11 bị can để điều tra liên quan đến vụ nổ súng bắn người tại trường gà xảy ra trên địa bàn. Theo cơ quan điều tra, sáng 29-4-2019, nhóm người do Lê Hoàng Trúc cầm đầu mang theo 3 con gà và hung khí đến ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo đá gà ăn tiền với nhóm của Phạm Trung Kiên.

Trong quá trình chơi đá gá, nhóm của Trúc bị trọng tài xử ép cho thua vì vậy đã xảy mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, đối tượng Nguyễn Văn Gấm trong nhóm của Trúc đã lấy súng mang sẵn trong túi bắn vào chân trái người trong nhóm của Kiên, làm người này bị thương nặng. Sau đó, nhóm của Trúc còn dùng súng khống chế người lái đò để chở ra khỏi hiện trường và tẩu thoát. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tóm gọn 11 đối tượng này.

Đối tượng Nguyễn Văn Gấm (áo carô) - kẻ nổ súng bắn người tại trường gà

Cũng trong tháng 5-2019, tại thôn Khe Bàn 2, xã Tân An, huyện Văn Bàn (Lào Cai) do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, đối tượng Triệu Văn Dinh đã dùng dao nhọn đâm vào cổ nạn nhân, khiến người này tử vong tại chỗ.

Hay vào ngày 27-2-2019, trong lúc uống rượu tại đám giỗ, đối tượng Nguyễn Văn Phước (sinh năm 1975, ngụ ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng Đoàn Văn Kiếm (sinh năm 1953, ngụ xã Vĩnh Trường, An Phú) đã tổ chức đánh bạc.



Tuy nhiên, trong lúc chơi Phước và ông Kiếm xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Phước đẩy vai xô ông Kiếm, sau đó tiếp tục chống tay xuống nền gạch rồi dùng chân đạp mạnh vào vùng ngực trái ông Kiếm, khiến ông Kiếm ngã ngửa nằm trên nền gạch bất tỉnh. Không dừng lại, Phước đứng dậy tiếp tục dùng chân đạp ông Kiếm. Nạn nhân đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 28-8, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Văn Phước 16 năm tù vì tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Phước tại phiên tòa

Đánh bạc, cá cược gây hệ lụy khó lường

Đánh bạc hay lợi dụng các trò chơi dân gian để tổ chức đánh bạc, cá cược là một tệ nạn xã hội thường dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như trộm cắp, cướp tài sản... Vì thế, pháp luật nghiêm cấm việc đánh bạc dưới mọi hình thức, đồng thời kiên quyết xử lý các đối tượng tham gia, đặc biệt là đối tượng tổ chức đánh bạc.

Hành vi đánh bạc, cá cược có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội như trộm cắp, cướp giật, cướp, cưỡng đoạt, cố ý gây thương tích, giết người, gây rối trật tự công cộng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, cho vay lãi nặng.

Số tiền tham gia cờ bạc có thể chỉ vài chục nghìn đồng đến tiền triệu, nhưng hậu quả do cờ bạc gây ra rất nặng nề. Vì quá ham mê cờ bạc, cá cược nhiều đối tượng đã gây hậu quả nghiêm trọng như hành vi giết người.

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định tội đánh bạc có thể bị phạt hành chính và phạt tù từ 3 đến 7 năm tù tùy vào mức độ phạm tội. Các hành vi phạm tội sau đó, tuỳ theo tính chất mà đối tượng có thể phải chịu mức án đến tử hình.