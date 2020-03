Buồn ngủ vẫn rồ ga đâm trọng thương Công an

ANTD.VN - Ngày 12-3, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết: đã xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, khiến một Đại úy Công an bị thương nặng. Đối tượng điều khiển xe ô tô với tốc độ cao, đâm trọng thương người thi hành công vụ...

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 10-3, tổ công tác của Công an phường 12, TP Vũng Tàu phối hợp với bảo vệ dân phố tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn, khi đến trước số nhà 97 Phước Thắng, phường 12, TP. Vũng Tàu thì bị xe ô tô BKS: 72A - 160.58 chạy tốc độ cao đâm.

Hậu quả vụ TNGT khiến Đại úy Hoàng Duy Tính, Đại úy Ngô Tiến Bình và một bảo vệ dân phố bị thương. Ngay sau đó, cả 3 nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Riêng Đại úy Tính bị chấn thương nặng phần đầu, vẫn đang được cấp cứu tích cực.

Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã khiển khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Cơ quan Công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm lái xe ô tô gây tai nạn. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, lái xe gây tai nạn là Huỳnh Ngọc Thu (40 tuổi, ở phường 8, TP. Vũng Tàu) được người thân đưa đến Công an TP. Vũng Tàu đầu thú. Thu khai nhận do điều khiển xe với tốc độ cao, buồn ngủ, nên không làm chủ được tay lái dẫn tới tai nạn nghiêm trọng trên.

Công an TP Vũng Tàu đã tạm giữ lái xe gây tai nạn để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.