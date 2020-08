Bùng nổ nỗi lo tai nạn giao thông từ vi phạm mũ bảo hiểm ở ngoại thành

ANTD.VN - Dù lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục ra quân xử phạt song câu chuyện vi phạm mũ bảo hiểm kéo dài nhiều năm nay. Đặc biệt, tại các vùng ngoại thành, tỷ lệ vi phạm lỗi trên thường cao hơn nhiều so với trung tâm thành phố.

Con vi phạm, mẹ nói không sao

Chiều 11-8, tổ công tác của Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội có mặt tại đường liên xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn. Nhiệm vụ của tổ công tác là hỗ trợ cho CAX Mai Đình, Đội CSGT, TT của CAH Sóc Sơn trong việc tuần tra phát hiện và xử lý vi phạm về người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Do tính chất địa bàn cũng như thói quen sinh hoạt mang đậm chất làng xã, các thành viên trong tổ công tác được Đội CSGT số 15 lựa chọn đều là CBCS rất am hiểu về chuyên môn, có kỹ năng xử lý tình huống cao.

Chưa đủ tuổi lái xe máy, không có giấy phép lái xe song nhiều học sinh vẫn điều khiển xe máy trên đường bất chấp nguy hiểm

Dù là tuyến đường được xếp vào hạng mục liên xã, song mật độ lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lại rất đông. Từ trung tâm xã Mai Đình đến đường Võ Nguyên Giáp, sân bay Nội Bài chỉ chưa đến 2km đường chim bay. Ngoài xe máy, mô tô còn có những loại phương tiện khác như xe ô tô tải, thậm chí xe tải hạng nặng cũng thường xuyên di chuyển qua khu vực tuyến đường liên xã này. Giao thông theo hình thức hỗn hợp, trong đó ý thức người tham gia giao thông kém chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng phức tạp tại địa bàn huyện Sóc Sơn trong những tháng vừa qua.

Chỉ sau vài phút triển khai lực lượng, tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ di chuyển trên đường liên xã Mai Đình. Mặc dù cả hai đều đội mũ bảo hiểm, song qua kiểm tra, CSGT phát hiện nam thanh niên này chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, đồng thời cũng chưa có giấy phép lái xe. Nam thanh niên tường trình là Nguyễn Văn Tới, vừa mới thi tốt nghiệp THPT xong.

Xe máy kiêm luôn xe kéo cải tiến chở hàng cũng bất chấp quy định an toàn bát nháo trên đường liên xã, liên huyện Đông Anh, Sóc Sơn

Chị Nguyễn Thị Vui ngồi sau là mẹ của em Tới viện lý do nhà gần nên bảo con lấy xe máy chở đi giải quyết công việc. “Ở nhà cháu nó đi xe giỏi lắm nên không sao đâu”, chị Vui phân trần với CSGT khi được hỏi về lý do vi phạm. Sau khi tuyên truyền những tác hại, nguy cơ có thể xảy ra từ việc người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển xe máy, chở người khác phía sau, CSGT đã kiên quyết lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện của lái xe.



Trong khi CAX Mai Đình đang lập biên bản xử phạt trường hợp em Nguyễn Văn Tới, thì tổ công tác của Đội CSGT số 15 phối hợp làm nhiệm vụ phía trên tiếp tục phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Đáng nói, phía sau chiếc xe máy được buộc chặt càng xe cải tiến, tạo thành một chiếc xe kéo hàng hóa rất …nghênh ngang trên đường.

Qua kiểm tra, nam thanh niên trên là Nguyễn Văn Thanh (SN 1985) cũng không xuất trình được giấy tờ xe. Chiếc xe máy kéo xe cải tiến này được anh Thanh mượn của một người bạn để chở hàng. Khi được CSGT hỏi về những nguy cơ và nhận thức thế nào nếu xảy ra TNGT, anh Thanh cười gượng, lỉnh đi chỗ khác nhưng vẫn bị CSGT kiên quyết mời vào lập biên bản xử phạt.



Xử phạt nghiêm mới mong chuyển nhận thức



Theo ghi nhận của PV, trong một buổi chiều làm nhiệm vụ phát hiện và kiểm tra vi phạm mũ bảo hiểm tại đây, có rất nhiều lái xe vi phạm đã bị CSGT lập biên bản xử phạt. Độ tuổi người vi phạm rất đa dạng, từ học sinh, sinh viên, đến những người dân trung tuổi. Hầu hết khi bị CSGT kiểm tra và hỏi lý do, những người này đều nói do nhà gần, tiện đường tiện xe nên vi phạm. Nhiều người cũng gọi điện thoại cho ai đó nhờ can thiệp song tất cả đều bị CSGT và CAX Mai Đình yêu cầu chấp hành nghiêm quy định xử phạt.

Nhiều người đội mũ bảo hiểm nhưng lại chở tới 3, 4 người phía sau

Đáng chú ý, trong quá trình CSGT làm nhiệm vụ, có khá nhiều thanh thiếu niên đầu không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe chở theo nhiều người, kẹp 3, kẹp 4 đi từ các đường làng, liên xã ngông nghênh trên đường. Khi phát hiện CSGT làm nhiệm vụ phía trước, gần như tất cả số vi phạm này đều nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy. Những nguy cơ về TNGT đối với số lái xe vi phạm này lúc nào cũng rình rập ở các tuyến đường liên xã, liên huyện ngoại thành.

Trung tá Lê Văn Duyển, Đội trưởng Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Nhiệm vụ và tuyến đường của Đội CSGT số 15 là đảm bảo TTATGT trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, đặc biệt là những tuyến đường chính, huyết mạch theo các quy định, hướng dẫn Thông tư của Bộ Công an.



Bên cạnh việc đảm bảo ATGT trên những tuyến đường này, Đội CSGT số 15 còn thường xuyên phối hợp với CAH Sóc Sơn, Đông Anh tổ chức làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về mũ bảo hiểm tại các tuyến đường liên xã, liên huyện. Sự có mặt của CSGT thuộc Phòng CSGT, CATP Hà Nội, cộng với sự am tường, hiểu địa bàn, con người của lực lượng Công an cơ sở đã tạo nên các tổ công tác đủ mạnh, xử lý hiệu quả đối với những vi phạm về giao thông trên tuyến, góp phần phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra TNGT.

Lực lượng CAX cùng CSGT kiểm tra nguồn gốc của các phương tiện vi phạm phòng ngừa xe gian

Đánh giá về vi phạm mũ bảo hiểm hiện nay, Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết: Vẫn còn khá nhức nhối, nhất là các vùng ngoại thành. Từ đầu năm đến nay, Phòng CSGT đã phát hiện và xử phạt gần 58.000 trường hợp vi phạm mũ bảo hiểm. Riêng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Đội CSGT số 15 đã phát hiện xử phạt gần 8000 trường hợp.



Điều đáng nói, trong suốt nhiều năm qua, công tác tuyên truyền về quy định đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy đã được lực lượng CSGT, cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, song vẫn còn không ít địa phương người dân thờ ơ. “Đã đến lúc chúng ta phải xử lý nghiêm, xử lý mạnh hơn nữa ngay cả tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm này để tạo ý thức chuyển biến cho người dân. Sắp tới qua mùa hè các học sinh sẽ nhập học. Nếu không làm ngay từ bây giờ thì tình trạng vi phạm mũ bảo hiểm, học sinh đi xe máy, mô tô đến trường và hiểm họa TNGT đối với lớp trẻ sẽ rất khủng khiếp, khó lường”- đại diện Phòng CSGT khẳng định.