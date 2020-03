Bông hồng thép trên mặt trận phòng chống ma túy

ANTD.VN - Là nữ trinh sát duy nhất của Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu đã vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống gia đình và công việc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những chiến công lập nên, chị là minh chứng cho những phẩm chất đặc biệt của người nữ chiến sĩ công an.

Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu và đồng đội đã phá nhiều vụ án ma túy phức tạp

Nỗi vất vả của nữ trinh sát



Sinh ra trong gia đình con nhà nòi khi có bố là cán bộ bộ quản giáo của trại giam Nam Phú Sơn 4 Thái Nguyên nên Đinh Thị Huyền Diệu thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân cũng không có gì khó hiểu. Và càng dễ hiểu hơn khi chị lựa chọn chuyên ngành ma túy làm chuyên ngành học. Sau khi ra trường, chị được tổ chức điều động về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) và gắn bó từ năm 2007 đến nay.

13 năm gắn bó với Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Đinh Thị Huyền Diệu không thể nhớ mình và các đồng đội đã tham gia ra bao nhiêu vụ án, bắt giữ bao nhiêu đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy. Chị chỉ nhớ rằng nhờ sự dũng cảm mưu trí, chị và các đồng đội đã giữ ổn định địa bàn, triệt xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh phức tạp. Đằng sau mỗi vụ án luôn là những nỗ lực của mỗi cá nhân, để vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt với phụ nữ thì sự cố gắng ấy càng đáng trân trọng hơn, bởi mỗi nữ trinh sát ma túy còn là một người mẹ, người vợ.

Trong quá trình công tác, Thiếu tá Đinh Thị Huyền Diệu đã lập nhiều thành tích và vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bằng khen của Bộ Công an. Chị tâm sự, các con chị đã lớn hơn, đã biết giúp đỡ bố mẹ những việc nhỏ trong gia đình. Những gian lao, khó khăn của một trinh sát ma túy cũng đã trở nên quen thuộc với chị. Chính vì vậy, đây là thời điểm chị muốn tập trung tốt nhất cho công việc, đóng góp nhiều hơn nữa cho chiến công của toàn đội.

Khi nhận nhiệm vụ là nữ trinh sát ma túy, Đinh Thị Huyền Diệu hiểu và hình dung được công việc chị sẽ phải đối mặt. Đó là sự hy sinh cuộc sống cá nhân, sự vất vả và hiểm nguy, thậm chí là phải đánh đổi cả tính mạng. Khi đã vào việc, phụ nữ cũng phải dầm mưa dãi nắng, cũng phải lặn lội đêm hôm, vất vả không kém các anh em nam giới. Tuy nhiên với tình yêu nghề và truyền thống gia đình, chị đã làm công việc này bằng sự đam mê và cống hiến. Huyền Diệu cho biết, được làm việc tại Đội 3, được áp dụng nghiệp vụ mà mình đã học vào thực tế, chị cảm thấy hứng thú và say mê với công việc. Dù khó khăn, nhưng niềm vui ấy đã thôi thúc chị dấn thân, lập nhiều thành tích.

Đinh Thị Huyền Diệu chia sẻ, thời gian vất vả nhất với chị là giai đoạn nuôi con nhỏ, không có sự giúp đỡ của ông bà, chỉ có hai vợ chồng chăm con. Những lần con ốm đau, chị đi làm mà lòng như lửa đốt. Một đứa ốm đã khổ, 2 đứa ốm cùng lúc càng khổ hơn. Những lần ấy chồng chị thường phải là người xin nghỉ để chị đi đánh án.

Các con chị lớn lên trong hoàn cảnh như vậy nên đã quá quen với việc ở nhà một mình hoặc phải tự lập nấu cơm, tự chăm sóc bản thân. Giờ đây, khi các con đã lớn hơn, đã bớt vất vả hơn nhưng vẫn không thể thiếu bàn tay mẹ. Những hôm về muộn không thể đón con, chị may mắn có sự giúp đỡ của các bác hàng xóm. Sự sẻ chia của những người láng giềng đã giúp cho vợ chồng chị yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến.

Những lần đánh án không thể quên

Chị vẫn nhớ, lần cùng các đồng đội về Mỹ Đức bắt giữ đối tượng buôn ma túy. Các đồng đội hẹn nhau 12h đêm sẽ tự đi xe máy từ trung tâm thành phố về huyện Mỹ Đức. Lần ấy chị được phân công cắm chốt, một bên là đồng ruộng, một bên là bãi tha ma. Mỗi chốt cách nhau vài cây số. Là một người phụ nữ, đứng gác trong đêm tối giữa đồng không mông quạnh, không một bóng người, lại lạnh lẽo, âm u không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Thỉnh thoảng có tiếng tắc kè kêu cũng khiến một người phụ nữ như chị lạnh sống lưng. Thế nhưng, nhiệm vụ ấy không hoàn thành ngay trong đêm đầu tiên. Chị và các đồng đội đã phải về Mỹ Đức tới 5 đêm và điều đó đồng nghĩa với việc, chị phải cắm chốt ở bãi tha ma tới 5 lần. Giờ đây khi ngồi nghĩ lại về lần bắt giữ ấy, chị vẫn không quên cái cảm giác rất bản năng của một người phụ nữ khi một mình đứng giữa cánh đồng và ở bãi tha ma.

Rồi có những trận đánh án, chị phải vào điểm giám sát là chuồng trâu và ngồi ở đó từ sáng đến tối, để thông báo cho anh em về hoạt động buôn bán ma túy. Thời tiết nóng bức lên đến 40 độ C, cộng với mùi của chuồng trâu đúng là một cảm giác thật khó tả. Dù mỏi nhừ đôi chân cùng với cái đầu ong ong vì mùi và thời tiết nóng bức nhưng chị đã không bỏ nhiệm vụ. Đinh Thị Huyền Diệu tâm sự, sau 3 đến 4 ngày vụ bắt giữ khép lại, chị vẫn cảm thấy mùi phân trâu thoang thoảng quanh mình.

Rồi lần bắt giữ nữ đối tượng buôn bán ma túy ở ngõ Lò Lợn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cá nhân chị và cho thấy mức độ manh động của các đối tượng buôn bán ma túy. Lần đó, chị đã phải hóa trang để bắt đối tượng nữ và đưa chúng vào nhà khám xét. Tuy nhiên, do gia đình của đối tượng ở quây quần đông đúc tại ngõ Lò Lợn nên khi vừa nhìn thấy công an đưa đối tượng vào nhà khám xét, cả gia đình đã ùa ra để đánh tráo đối tượng, tẩu tán tang vật. Chúng sử dụng dao chống trả quyết liệt, túm tóc chị, đá vào bụng chị. Phải đến lần thứ ba khi lực lượng công an bắn chỉ thiên và phối hợp cùng đội ma túy của quận Hai Bà Trưng, các đối tượng mới chịu dừng lại.

Phá các vụ án ma túy không chỉ có lòng dũng cảm mà còn cần có sự mưu trí. Huyền Diệu vẫn nhớ, lần bắt giữ đối tượng bán ma túy boong ke, tức là chỉ bán ma túy tại nhà không ra khỏi cửa. Nhà của đối tượng luôn khóa 2 lớp cửa, đối tượng nằm trong nhà, bán ma túy qua cửa sổ. Hàng ngày, chỉ có vợ ra ngoài mua thức ăn. Chuyên án đã nghĩ ra một kế đó là chờ đến thời điểm vợ đối tượng đi chợ sẽ tạm giữ người này, mời về phường làm việc.

Còn Huyền Diệu sẽ là người gọi điện cho đối tượng nói rằng, vợ của hắn đã bị tai nạn giao thông đang nằm ở bệnh viện. Đối tượng vừa nghe điện thoại đã vội mở cửa chạy ra ngoài và lập tức bị lực lượng công an bắt giữ và khám xét. Đối tượng khi bị bắt vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì và nói rằng hắn cần đến bệnh viện xem vợ ra sao. Chuyên án đã khép lạ với thành công, đó là vừa bắt giữ được đối tượng và đảm bảo an toàn tính mạng cho các thành viên.

