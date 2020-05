‘Bóc’ liên tiếp các đường dây tội phạm ma túy tại đất Cảng

Đầu tiên là chuyên án do Phòng Cảnh sát hình sự xác lập, căn cứ tài liệu thu thập về ổ nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương. Theo tài liệu trinh sát, các đối tượng trong đường dây này vận chuyển số lượng lớn ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ.

Trên cơ sở đó, khoảng 10h ngày 29-5, tại Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Đội Kiểm soát (Cục Hải quan Hải Phòng), Công an các huyện An Lão, Tiên Lãng bắt giữ 2 đối tượng: Bùi Đăng Tài (trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn); Phùng Văn Tuấn (trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành), cùng tỉnh Hải Dương, điều khiển xe ô tô vận chuyển 10 bánh heroin, 8 kg ma túy dạng “đá” và nhiều tang vật liên quan.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của một đối tượng liên quan trong đường dây ma túy này là Trần Thị Huệ (trú ở xã An Hưng, huyện An Dương), lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 kg heroin, 18.000 nghìn viên hồng phiến, 1 khẩu súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật.

Trước đó, rạng sáng 18-5, Phòng Cảnh sát hình sự kết hợp với Đội đặc nhiệm (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Công an huyện Vĩnh Bảo bắt quả tang một ổ nhóm gồm 5 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực Cụm Công nghiệp Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.

Trong số này, có 3 đối tượng là người Nam Định, 1 tên ở Lạng Sơn và 1 đối tượng người Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gần 2,7 kg ma túy tổng hợp và 2 xe ô tô.