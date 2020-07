‘Bóc’ hàng loạt đường dây mua bán trái phép hóa đơn doanh số nghìn tỷ

Sau thời gian xác lập kế hoạch đấu tranh, ngày 1-7, tại địa bàn huyện Thủy Nguyên, tổ công tác phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng bắt quả tang Ngô Thị Phượng (SN 1985, trú ở xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên), đang bán 2 hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho Vũ Văn Ánh (trú ở huyện Thủy Nguyên).

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đình Hiếu (SN 1979, trú ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh vật tư và thiết bị vận tải Gia Nguyễn, Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Cầu Kiền, Công ty TNHH sản xuất và thương mại tổng hợp Gia Nguyễn.

Khám xét tại trụ sở các công ty và nhà của Nguyễn Đình Hiếu, lực lượng Công an thu giữ 3 bộ dấu công ty, 2 bộ dấu chức danh, 6 thùng tài liệu chứa số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng và nhiều tang vật liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2014 đến khi bị phát hiện, Nguyễn Đình Hiếu sử dụng khoảng 10.000 hóa đơn, doanh số khoảng gần 3.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19-5, tại địa bàn huyện An Dương, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an huyện An Dương bắt quả tang Đào Thu Hồng (SN 1982, trú ở xã Đồng Thái, An Dương), bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho Phạm Văn Dương (SN 1972, trú ở huyện An Dương); thu giữ 4 bộ dấu, 8 hóa đơn giá trị gia tăng, 12 quyển hóa đơn cùng nhiều tang vật có liên quan. Hồ sơ thu giữ thể hiện các đối tượng đã giao dịch trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số khoảng 1.000 tỷ đồng.

Các vụ án đang được CQĐT CATP Hải Phòng điều tra mở rộng.