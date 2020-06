‘Bóc’ 2 ổ nhóm mua bán hóa đơn giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Đầu tiên là đường dây mua bán hóa đơn GTGT “khủng” do Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh nhằm hợp thức hàng hóa mua vào.

Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT trị giá giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, bị Công an Phú Thọ xử lý

Xác lập chuyên án đấu tranh, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ hành vi phạm tội của Doãn Ngọc Huy cùng một số đồng phạm. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng giấy tờ tùy thân giả rồi tự dựng người đại diện theo pháp luật, qua đó thành lập 5 công ty chuyên phát hành hóa đơn GTGT khống cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Trực tiếp Doãn Ngọc Huy chỉ đạo đồng bọn sử dụng facebook ‘Tony Trần” đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để giao bán hóa đơn trên mạng Internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn. Nhằm hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy.

Sau đó Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992), đều trú ở TP. Hồ Chí Minh, cấu kết với các nhân viên ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng Ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này, Công an TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũng đã điều tra, làm rõ vụ mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn (SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt Trì) điều hành. Trong thời gian từ tháng 7-2019 đến tháng 1-2019, Đoàn đã sử dụng pháp nhân của Công ty CP đầu tư xây lắp thương mại và dịch vụ Phú Thọ, Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tùng Lâm, Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng T&L, đều do Đoàn làm giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám đốc.

Qua đó, Đoàn đã xuất khống 13 hóa đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là 166.080.126.000 đồng; thu lời bất chính gần 9 tỷ đồng. Các vụ án trên đang được điều tra mở rộng.