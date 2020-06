Bộ Y tế yêu cầu làm rõ vụ giả danh bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lừa đảo 100 triệu đồng

Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai xác minh 2 vụ việc nóng mà báo chí phản ánh

Ngày 30-6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã có công văn số 817 gửi Bệnh viện Bạch Mai, yêu cầu xác minh thông tin báo chí đăng tải về vụ việc lừa đảo tiền của người bệnh xảy ra tại bệnh viện này.



Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ngày 29-6, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “giả bác sĩ bệnh viện Bạch Mai lừa 100 triệu đồng của người nhà bệnh nhân”.

Nội dung phản ánh đối tượng Trần Thị Thanh Hồng giả làm bác sĩ vào Khoa Hồi sức sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai, dùng điện thoại chụp trộm hồ sơ bệnh án của người bệnh, sau đó gọi điện cho người nhà bệnh nhân để lừa đảo, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc; phối hợp với cơ quan công an để điều tra, truy trách nhiệm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cục cũng yêu cầu Bệnh viện này tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại bệnh viện, có các biện pháp tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người bệnh trong việc khám và điều trị tại viện.

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 29-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Thanh Hồng (SN 1980, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) nhận được tin trình báo của chị Phan Sen (trú tại Quảng Ninh) về việc bị một người phụ nữ giả làm bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Mai đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Đống Đa) khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc và truy bắt đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Trần Thị Thanh Hồng khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định giả làm bác sĩ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nhà bệnh nhân. Trước đây Hồng từng thực tập tại Bệnh viện Bạch Mai nên khá am hiểu các phòng, khoa tại bệnh viện…

Cũng trong ngày hôm nay, 30-6, Cục Quản lý Khám chữa bệnh còn có văn bản gửi Bệnh viện Bạch Mai để nghị xác minh thông tin báo chí về thời gian đo điện não video tại Bệnh viện. Công văn nêu rõ, ngày 29-6-2020, các phương tiện truyền thông có đưa tin "Khám tâm thần ở Bệnh viện Bạch Mai, biết "khái niệm mới": Nửa ngày bằng... 40 phút".

Nội dung bài báo phản ánh việc thực hiện một số phương pháp chẩn đoán, trong đó có đo điện não video với thời gian thực hiện ghi trên phiếu chỉ định là 12 giờ nhưng trong thực tế chỉ khoảng 40 phút hoặc ít hơn.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xác minh và giải quyết vụ việc liên quan đến thời gian đo điện não video được báo chí đề cập; Rà soát, cập nhật quy trình kỹ thuật liên quan tới việc đo điện não video và thông báo cụ thể cho người bệnh biết trong quá trình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.