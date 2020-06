Bộ đôi đột nhập, phá két sắt trộm cắp tiền vàng

Ngày 14-6, Công an huyện Ứng Hòa cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm Đỗ Tiến Dũng (SN 2000; trú tại xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên) và Trần Đình Thiện (SN 2003; trú tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, vào ngày 8-6, Công an xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa tiếp nhận đơn trình báo của bà P.T.X (trú tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà phá két sắt và lấy trộm 68 triệu đồng; 1,2 cây vàng, cùng một số trang sức bằng vàng khác...

Ngay sau khi nhân được thông tin, Công an huyện Ứng Hòa đã triển khai lực lượng, khẩn trương xác minh, nhằm sớm làm rõ đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, rạng sáng 12-6, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ứng Hòa và Công an xã Kim Đường đã bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp là Đỗ Tiến Dũng và Trần Đình Thiện. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Công an huyện Ứng Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.